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Domy na sprzedaż w Czarnogóra

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74
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3 335 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Premium Premium
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzedaż obok ośrodka narciarskiego! Tylko 199.000€ za dom o powierzchni 100 m² z dz…
$232,763
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Mini Condos
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Willa w Lustica, Czarnogóra
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Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
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Agencja
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Szeregowiec w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
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Szeregowiec
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$840,496
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Willa w Dobrota, Czarnogóra
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Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 819 m²
Powierzchnia całkowita: 819 m2Powierzchnia gruntów: 534 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 7 + 1Garaże: …
Cena na zgłoszenie
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śnisz o domu nad morzem w Czarnogórze? Te stylowe domy są idealnym rozwiązaniem dla komforto…
$296,014
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Agencja
Monteonline
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Dom 4 pokoi w Budva, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Rzadka okazja do posiadania prywatnego domu nad morzem w Budwie, oferującego zapierające dec…
$5,19M
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Prywatny sprzedawca
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Willa w , Czarnogóra
Willa
, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajdują się nowoczesne wille w dobrze utrzymanym kompleksie mieszkalnym w Danil…
$772,601
VAT
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Prywatny sprzedawca
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
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Agencja
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom 4 pokoi w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 585 m²
Rozmiar: 585,60sq m + 940 m2 powierzchni Stylowa, wyrafinowana willa rodzinna, zbudowana w 2…
$1,85M
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Dom w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 400 m²
Bay View Village to mały, luksusowy kompleks położony na wzgórzu w Zvinje, z zapierającym de…
$1,36M
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Dom 6 pokojów w Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 150 m²
Powierzchnia: 1150m2 (750 m2 powierzchni mieszkalnej); Powierzchnia: 1000 m2; sypialnie: 6; …
$2,89M
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Dom 5 pokojów w Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Villa Elena, BarArea domu: 520 m2Plot: 644m2 Nowoczesna willa z pięknym widokiem z każdego p…
$692,774
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Dom 4 pokoi w Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Te nowoczesne rezydencje znajdują się w Rezevici na szczycie wzgórza oliwnego, w otoczeniu p…
$831,329
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Dom 4 pokoi w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Waterfront willa w kompleksie mieszkalnym, Kostanjica, Kotor BaySize domu: 235 m2Rozmiar dzi…
$865,968
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Dom w Budva, Czarnogóra
Dom
Budva, Czarnogóra
Na sprzedaż jest urbanizowana dzia? ka o powierzchni 364 m ², znajduje si? w jednym z najbar…
$334,680
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Dom 4 pokoi w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Willa na pierwszej linii do morza w Krasici, Tivat Główne wejście do willi jest z poziomu ul…
$2,43M
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Dom 4 pokoi w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Powierzchnia domu: 146 m2Powierzchnia lądowa: 136 m2Charm i spokój gwarantowana dla tego odn…
$1,39M
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Willa 1 pokój w R 23, Czarnogóra
Willa 1 pokój
R 23, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Doskonała okazja, aby kupić przestronny i w pełni wyposażony dom rodzinny w Velje Brdo / Vra…
$403,924
VAT
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Dom 4 pokoi w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Luksusowa willa z fantastycznym widokiem na morze, znajduje się w kompleksie nabrzeża z włas…
$982,466
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Nowoczesna Elegancja. Bez szwu. Niedobór uroku wybrzeża. Położony w ekskluzywnej enklawie Lu…
$3,06M
VAT
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż znajduje się przytulny dom wiejski o powierzchni 58 m2 z dużą działką o powierzc…
$219,379
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Agencja
Monteonline
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Dom 3 pokoi w Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Willa znajduje się na powierzchni 715 m2 i jest rozłożona na trzech poziomach. Układ własnoś…
Cena na zgłoszenie
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Dom 6 pokojów w Miljevci, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Miljevci, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: w pełni legalny, przestronny dom w pobliżu morza w Sutomore - idealny do rodzin…
$230,013
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Dom 4 pokoi w Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Nowo wybudowana willa o powierzchni 170 m2 Skocidjevojka, Budva. Ta wyjątkowa luksusowa rezy…
$1,73M
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Dom 4 pokoi w Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Niezwykła kamienna willa w Rezevici z widokiem na morze i góry. W pobliżu znajduje się klasz…
$3,29M
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Dom w Czarnogóra
Dom
Czarnogóra
Powierzchnia 45 m²
Te piękne górskie domy są częścią nowego projektu zrównoważonego rozwoju znajdującego się w …
$196,171
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Dom 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Dom jest rozmieszczony na dwóch poziomach, z których każdy składa się z jednej sypialni. Dom…
$242,471
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Dom 5 pokojów w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Willa rozłożona na dwóch piętrach znajduje się na powierzchni 1300 m2 i oferuje ok. 420 m ² …
$2,83M
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Typy nieruchomości w Czarnogóra.

wille
domy wolnostojące
dom drewniany w stylu górskim
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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