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Nowe budynki na sprzedaż w Sveti Stefan

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Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Czarnogóra
od
$626,566
Blizikuće Hills Pool Residences — kompleks mieszkalny składający się z 9 domów szeregowych na Riwierze Budwańskiej, z panoramicznym widokiem na wyspę Sveti Stefan, morze i góry. Kompleks został stworzony jako połączenie luksusowego życia, otoczenia przyrody i przemyślanej infrastruktury dla …
Agencja
MD Realty
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