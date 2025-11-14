  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

, Czarnogóra
od
$498,932
od
$4,536/m²
;
10
ID: 32958
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.12.2025

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Nowoczesna willa z widokiem na morze w cenie apartamentu - Krimovica

Nowy dom z pięknym widokiem na Adriatyk, położony nad plażami Jaz, Trsteno i Ploce.

Przestronny układ i duży taras na dachu czynią ten dom idealnym wyborem dla życia nad morzem.

• Powierzchnia całkowita: 110 m ²
• 3 sypialnie, w tym główną sypialnię z chodnikiem w szafie i łazienkę
• Podłogowe ogrzewanie w całym domu
• Przestronny salon z kuchnią i dostępem do podwórza
• Garaż i pomieszczenie techniczne (40- 50 m ²)
• Basen i podwórze (około 50 m ²)
• Taras na dachu - 120 m ² z widokiem na morze i zachód słońca

Lokalizacja na mapie

, Czarnogóra
Jedzenie i picie
Transport

Państwo przegląda
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Czarnogóra
od
$498,932
Inne kompleksy
