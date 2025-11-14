Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Nowoczesna willa z widokiem na morze w cenie apartamentu - Krimovica

Nowy dom z pięknym widokiem na Adriatyk, położony nad plażami Jaz, Trsteno i Ploce.

Przestronny układ i duży taras na dachu czynią ten dom idealnym wyborem dla życia nad morzem.

• Powierzchnia całkowita: 110 m ²

• 3 sypialnie, w tym główną sypialnię z chodnikiem w szafie i łazienkę

• Podłogowe ogrzewanie w całym domu

• Przestronny salon z kuchnią i dostępem do podwórza

• Garaż i pomieszczenie techniczne (40- 50 m ²)

• Basen i podwórze (około 50 m ²)

• Taras na dachu - 120 m ² z widokiem na morze i zachód słońca