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Kompleks mieszkalny The final collection of residences Mirta in Marina Village

Radovici, Czarnogóra
od
$416,250
;
20
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ID: 38867
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2784
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 22.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Radovici

O kompleksie

Przeniesienie
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Ostatnia kolekcja rezydencji Mirta w Marina Village!

Mirta jest najnowszą i ostatnią kolekcją mieszkalną w Marina Village, najbardziej rozpoznawalnej dzielnicy nabrzeża Luštica Bay. Położony nad mariną, rozwój oferuje wyjątkową okazję do posiadania nieruchomości w ramach ustalonej i bardzo wysublimowanej społeczności przybrzeżnej z światowej klasy infrastruktury i śródziemnomorskiego stylu życia.

Kompleks łączy w sobie nowoczesne przestrzenie mieszkalne, panoramiczne widoki na Adriatyku oraz bezpośredni dostęp do promenady nabrzeża, plaż, restauracji, butików i Luštica Bay Marina.

Rozwój obejmuje zaledwie 48 rezydencji w trzech budynkach mieszkalnych o niskim poziomie rozwoju.
Dostępne miejsca zamieszkania obejmują:
- Studios;
- Apartamenty z jedną sypialnią;
- Dwupokojowe apartamenty;
- Duplex rezydencje;
- Penthouses z trzema sypialniami.

Projekt jest idealnym wyborem dla stałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc wypoczynkowych Adriatyku.

Kompleksowe funkcje:
- Pierwsza lokalizacja w sercu zatoki Luštica;
- Panoramiczne widoki na Morze Adriatyckie i marinę;
- Dwa baseny dla mieszkańców;
- Przestronne tarasy i balkony;
- Wybrane rezydencje z prywatnych ogrodów;
- Ograniczony zbiór rezydencji duplex;
- Nolte kuchnie ze zintegrowanymi urządzeniami Bosch lub równoważne;
- Szybkie łącze światłowodowe;
- prywatne miejsca parkingowe;
- Wybrane rezydencje z podziemnymi garażami;
- Opcjonalne rozwiązania meblowe poprzez serwis posprzedażny.

Infrastruktura i lokalizacja
Mirta jest w odległości spaceru od przystani, plaż, promenady nabrzeża, restauracji, kawiarni i butików Marina Village. Mieszkańcy cieszą się również łatwy dostęp do Centrale i The Peaks golf społeczności.

Marina Wioska jest tętniącym życiem sercem zatoki Luštica i obejmuje:
- Chedi Luštica Bay pięciogwiazdkowy hotel;
- Przystań międzynarodowa z 115 miejscami do cumowania;
- Waterfront restauracje i kawiarnie;
- Sklepy i butiki;
- obiektów sportowych i rekreacyjnych;
- Roczny kalendarz wydarzeń.

Warunki zakupu
Mirta oferuje dwie elastyczne opcje zakupu:

Plan płatności z tytułu wsparcia
- 10% po podpisaniu umowy;
- kolejne 60% wypłacone w ratach kwartalnych przed zakończeniem;
- Pozostałe 30% wypłacane w ratach kwartalnych po przekazaniu.

Ten plan płatności jest dostępny wyłącznie dla rezydencji Mirta i pozwala właścicielom na przeprowadzkę do lub wynajem nieruchomości podczas dokonywania płatności końcowych.

100% płatności z góry
Kupujący, którzy płacą pełną cenę zakupu z góry korzystać ze specjalnej zniżki na ich wybranej rezydencji Mirta.

Oczekiwane zakończenie: koniec 2029 r.

Mirta stanowi ostatnią okazję do posiadania nieruchomości w Marina Village, łącząc życie na nabrzeżu, premium Luštica Bay infrastructure, i silny potencjał inwestycyjny w jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń Czarnogóry.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

Lokalizacja na mapie

Radovici, Czarnogóra
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny The final collection of residences Mirta in Marina Village
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od
$416,250
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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