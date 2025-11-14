Kompleks mieszkalny The final collection of residences Mirta in Marina Village

Ostatnia kolekcja rezydencji Mirta w Marina Village!

Mirta jest najnowszą i ostatnią kolekcją mieszkalną w Marina Village, najbardziej rozpoznawalnej dzielnicy nabrzeża Luštica Bay. Położony nad mariną, rozwój oferuje wyjątkową okazję do posiadania nieruchomości w ramach ustalonej i bardzo wysublimowanej społeczności przybrzeżnej z światowej klasy infrastruktury i śródziemnomorskiego stylu życia.

Kompleks łączy w sobie nowoczesne przestrzenie mieszkalne, panoramiczne widoki na Adriatyku oraz bezpośredni dostęp do promenady nabrzeża, plaż, restauracji, butików i Luštica Bay Marina.

Rozwój obejmuje zaledwie 48 rezydencji w trzech budynkach mieszkalnych o niskim poziomie rozwoju.

Dostępne miejsca zamieszkania obejmują:

- Studios;

- Apartamenty z jedną sypialnią;

- Dwupokojowe apartamenty;

- Duplex rezydencje;

- Penthouses z trzema sypialniami.

Projekt jest idealnym wyborem dla stałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc wypoczynkowych Adriatyku.

Kompleksowe funkcje:

- Pierwsza lokalizacja w sercu zatoki Luštica;

- Panoramiczne widoki na Morze Adriatyckie i marinę;

- Dwa baseny dla mieszkańców;

- Przestronne tarasy i balkony;

- Wybrane rezydencje z prywatnych ogrodów;

- Ograniczony zbiór rezydencji duplex;

- Nolte kuchnie ze zintegrowanymi urządzeniami Bosch lub równoważne;

- Szybkie łącze światłowodowe;

- prywatne miejsca parkingowe;

- Wybrane rezydencje z podziemnymi garażami;

- Opcjonalne rozwiązania meblowe poprzez serwis posprzedażny.

Infrastruktura i lokalizacja

Mirta jest w odległości spaceru od przystani, plaż, promenady nabrzeża, restauracji, kawiarni i butików Marina Village. Mieszkańcy cieszą się również łatwy dostęp do Centrale i The Peaks golf społeczności.

Marina Wioska jest tętniącym życiem sercem zatoki Luštica i obejmuje:

- Chedi Luštica Bay pięciogwiazdkowy hotel;

- Przystań międzynarodowa z 115 miejscami do cumowania;

- Waterfront restauracje i kawiarnie;

- Sklepy i butiki;

- obiektów sportowych i rekreacyjnych;

- Roczny kalendarz wydarzeń.

Warunki zakupu

Mirta oferuje dwie elastyczne opcje zakupu:

Plan płatności z tytułu wsparcia

- 10% po podpisaniu umowy;

- kolejne 60% wypłacone w ratach kwartalnych przed zakończeniem;

- Pozostałe 30% wypłacane w ratach kwartalnych po przekazaniu.

Ten plan płatności jest dostępny wyłącznie dla rezydencji Mirta i pozwala właścicielom na przeprowadzkę do lub wynajem nieruchomości podczas dokonywania płatności końcowych.

100% płatności z góry

Kupujący, którzy płacą pełną cenę zakupu z góry korzystać ze specjalnej zniżki na ich wybranej rezydencji Mirta.

Oczekiwane zakończenie: koniec 2029 r.

Mirta stanowi ostatnią okazję do posiadania nieruchomości w Marina Village, łącząc życie na nabrzeżu, premium Luštica Bay infrastructure, i silny potencjał inwestycyjny w jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń Czarnogóry.