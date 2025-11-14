Kompleks mieszkalny The final collection of residences Mirta in Marina Village

Ostatnia kolekcja rezydencji Mirta w Marina Village!
Mirta jest najnowszą i ostatnią kolekcją mieszkalną w Marina Village, najbardziej rozpoznawalnej dzielnicy nabrzeża Luštica Bay. Położony nad mariną, rozwój oferuje wyjątkową okazję do posiadania nieruchomości w ramach ustalonej i bardzo wysublimowanej społeczności przybrzeżnej z światowej klasy infrastruktury i śródziemnomorskiego stylu życia.
Kompleks łączy w sobie nowoczesne przestrzenie mieszkalne, panoramiczne widoki na Adriatyku oraz bezpośredni dostęp do promenady nabrzeża, plaż, restauracji, butików i Luštica Bay Marina.
Rozwój obejmuje zaledwie 48 rezydencji w trzech budynkach mieszkalnych o niskim poziomie rozwoju.
Dostępne miejsca zamieszkania obejmują:
- Studios;
- Apartamenty z jedną sypialnią;
- Dwupokojowe apartamenty;
- Duplex rezydencje;
- Penthouses z trzema sypialniami.
Projekt jest idealnym wyborem dla stałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc wypoczynkowych Adriatyku.
Kompleksowe funkcje:
- Pierwsza lokalizacja w sercu zatoki Luštica;
- Panoramiczne widoki na Morze Adriatyckie i marinę;
- Dwa baseny dla mieszkańców;
- Przestronne tarasy i balkony;
- Wybrane rezydencje z prywatnych ogrodów;
- Ograniczony zbiór rezydencji duplex;
- Nolte kuchnie ze zintegrowanymi urządzeniami Bosch lub równoważne;
- Szybkie łącze światłowodowe;
- prywatne miejsca parkingowe;
- Wybrane rezydencje z podziemnymi garażami;
- Opcjonalne rozwiązania meblowe poprzez serwis posprzedażny.
Infrastruktura i lokalizacja
Mirta jest w odległości spaceru od przystani, plaż, promenady nabrzeża, restauracji, kawiarni i butików Marina Village. Mieszkańcy cieszą się również łatwy dostęp do Centrale i The Peaks golf społeczności.
Marina Wioska jest tętniącym życiem sercem zatoki Luštica i obejmuje:
- Chedi Luštica Bay pięciogwiazdkowy hotel;
- Przystań międzynarodowa z 115 miejscami do cumowania;
- Waterfront restauracje i kawiarnie;
- Sklepy i butiki;
- obiektów sportowych i rekreacyjnych;
- Roczny kalendarz wydarzeń.
Warunki zakupu
Mirta oferuje dwie elastyczne opcje zakupu:
Plan płatności z tytułu wsparcia
- 10% po podpisaniu umowy;
- kolejne 60% wypłacone w ratach kwartalnych przed zakończeniem;
- Pozostałe 30% wypłacane w ratach kwartalnych po przekazaniu.
Ten plan płatności jest dostępny wyłącznie dla rezydencji Mirta i pozwala właścicielom na przeprowadzkę do lub wynajem nieruchomości podczas dokonywania płatności końcowych.
100% płatności z góry
Kupujący, którzy płacą pełną cenę zakupu z góry korzystać ze specjalnej zniżki na ich wybranej rezydencji Mirta.
Oczekiwane zakończenie: koniec 2029 r.
Mirta stanowi ostatnią okazję do posiadania nieruchomości w Marina Village, łącząc życie na nabrzeżu, premium Luštica Bay infrastructure, i silny potencjał inwestycyjny w jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń Czarnogóry.