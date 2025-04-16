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Kompleks mieszkalny Tivat Gardens

Tivat, Czarnogóra
od
$124,247
;
8
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ID: 38115
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 13
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks «Tivat Gardens» to ekskluzywny zamknięty kompleks mieszkaniowy w nowoczesnym stylu architektonicznym. Położony w cichej okolicy w pobliżu parku miejskiego w Tivacie i prestiżowej przystani Porto Montenegro, mieszkańcy mają dostęp zarówno do stref spacerowych, jak i do restauracji i barów wysokiej klasy. Przez park mieszkańcy mogą dotrzeć do centrum miasta i międzynarodowej szkoły Knightsbridge – wszystko w zasięgu kilku minut spacerem. Otoczony sosnami i wzgórzami, kompleks stwarza atmosferę prywatnego kurortu; z domów roztaczają się panoramiczne widoki na Adriatyk i zielone zbocza, a teren jest chroniony przed osobami postronnymi. «Tivat Gardens» składa się z kilku pięciopiętrowych budynków. Na przykład, budynek 5 łączy 22 apartamenty: na niższym poziomie znajdują się przestronne mieszkania o powierzchni do 93 m² z tarasami i zielonymi werandami, a na wyższych piętrach – apartamenty z zielonymi tarasami o powierzchni 66 m² z wyjściem na użytkowy dach. Budynek 6 zawiera 14 mieszkań, wśród których są apartamenty 1- i 2-sypialniane o powierzchni od 34 do 88 m²; część mieszkań ma duże tarasy i zielone strefy, a w penthouse’ach przewidziano dodatkowe dachy do prywatnego wypoczynku. Całkowita powierzchnia mieszkań w projekcie waha się od 36 do 119 m², tarasy – od 4 do 41 m²; dla niektórych apartamentów przewidziano wyjście na dach.  Projekt w formacie „miasto w mieście” – mieszkańcy mogą w pełni zaspokoić codzienne potrzeby, nie opuszczając terenu. Na terenie przewidziano: Centrum SPA z sauną, łaźnią parową i indywidualnymi kabinami do masażuSiłownia, własna sala do jogi i otwarty basen ze strefą lounge i kominkiemStrefa grillowa, pergole i altany do wypoczynku na świeżym powietrzuPlace zabaw dla dzieci i sala kinowa do gier planszowychSalon spa i urody, sale do spotkań biznesowych, Kawiarnia-piekarnia i minimarketTeren kompleksu jest zamknięty dla samochodów; przewidziano podziemne i otwarte parkingi, a dla samochodów elektrycznych – stacje ładowania. Całodobowa ochrona i serwis concierge zapewniają spokój mieszkańcom, a firma zarządzająca zajmuje się wynajmem apartamentów, sprzątaniem i obsługą.  Projekt został opracowany przez międzynarodowe biuro Arser Architects; każde mieszkanie sprzedawane jest „pod klucz” z meblami i sprzętem AGD wiodących marek. W wykończeniu użyto naturalnego kamienia i drewna, armatury Villeroy & Boch i Dornbracht, zainstalowano systemy klimatyzacji Samsung i ogrzewanie podłogowe. Kompleks wyposażony jest w „inteligentny dom”: wejście bezkluczykowe za pomocą kodu lub odcisku palca, energooszczędne okna i instalacje, a także szybki internet.  Dlaczego warto wybrać Tivat Gardens  Zamknięta i cicha lokalizacja w odległości spaceru od centrum Tivatu, Porto Montenegro i międzynarodowej szkoły.Różnorodność mieszkań – od kawalerek po penthousy z zielonymi tarasami i wyjściem na dach.Wewnętrzne usługi wysokiego poziomu: spa, siłownia, basen, sala kinowa, kawiarnia, salon kosmetyczny, sklepy i firma zarządzająca.Mieszkania „pod klucz” z pierwszorzędnym wykończeniem i meblami, inteligentnymi systemami, podziemnym parkingiem i ochronąProjekt Tivat Gardens łączy atmosferę pięciogwiazdkowego kurortu z komfortem miejskiego mieszkania, oferując kupującym możliwość inwestycji i wysoki standard życia w jednym z najpiękniejszych miejsc Adriatyku.

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
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Kompleks mieszkalny Tivat Gardens
Tivat, Czarnogóra
od
$124,247
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