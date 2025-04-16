Kompleks mieszkalny Horizon

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Lustica Bay - Horizon
Horizon — nowa prestiżowa dzielnica mieszkaniowa w Luštica Bay, położona na wzniesieniu między Morzem Adriatyckim a przyszłym polem golfowym mistrzowskim. Projekt został stworzony jako prywatna śródziemnomorska społeczność z panoramicznymi widokami na morze, marinę i naturalne krajobrazy półwyspu Luštica.
Rezydencje Horizon są rozmieszczone kaskadowo na zboczu wzgórza, dzięki czemu praktycznie z każdego obiektu roztaczają się widoki na morze i Luštica Bay. Architektura projektu łączy naturalny kamień, drewno, jasne naturalne odcienie i panoramiczne przeszklenia, tworząc nowoczesny śródziemnomorski styl z wysoką prywatnością i integracją z otaczającą przyrodą.
Horizon stanie się częścią jednego z największych i najbardziej prestiżowych projektów na Adriatyku — Luštica Bay. Kompleks rozwija się jako pełnoprawne nadmorskie miasto z własną mariną, plażami, hotelami, infrastrukturą sportową, restauracjami i polem golfowym światowej klasy. Dotychczas w rozwój projektu zainwestowano setki milionów euro, a właścicielami nieruchomości zostały już rodziny z ponad 50 krajów świata.
Koncepcja Horizon
panoramiczne widoki na Morze Adriatyckiepołożenie na wzniesieniu z wysoką prywatnościąnowoczesna śródziemnomorska architekturaprzestronne tarasy i otwarte strefy wypoczynkuprywatne ogrody i baseny w poszczególnych rezydencjachpanoramiczne przeszklenianaturalne materiały i zagospodarowanie krajobrazuwysoki poziom usług i zarządzania nieruchomościamiWłaściciele nieruchomości Horizon otrzymują dostęp do całej infrastruktury Luštica Bay:
marina z promenadą spacerową5-gwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Bayrestauracje, kawiarnie i butikiklub golfowy i akademia golfacentrum spa i infrastruktura wellnesskorty tenisowe i do padlaboiska sportowe i otwarte strefy fitnesstrasy piesze i roweroweprywatne plaże i kluby plażowecałodobowa ochrona i monitoring wideoserwis concierge i usługi zarządzania nieruchomościami.