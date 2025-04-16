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Kompleks mieszkalny Horizon

Radovici, Czarnogóra
od
$665,405
;
12
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ID: 38118
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 16
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Radovici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Lustica Bay - Horizon  Horizon — nowa prestiżowa dzielnica mieszkaniowa w Luštica Bay, położona na wzniesieniu między Morzem Adriatyckim a przyszłym polem golfowym mistrzowskim. Projekt został stworzony jako prywatna śródziemnomorska społeczność z panoramicznymi widokami na morze, marinę i naturalne krajobrazy półwyspu Luštica. Rezydencje Horizon są rozmieszczone kaskadowo na zboczu wzgórza, dzięki czemu praktycznie z każdego obiektu roztaczają się widoki na morze i Luštica Bay. Architektura projektu łączy naturalny kamień, drewno, jasne naturalne odcienie i panoramiczne przeszklenia, tworząc nowoczesny śródziemnomorski styl z wysoką prywatnością i integracją z otaczającą przyrodą. Horizon stanie się częścią jednego z największych i najbardziej prestiżowych projektów na Adriatyku — Luštica Bay. Kompleks rozwija się jako pełnoprawne nadmorskie miasto z własną mariną, plażami, hotelami, infrastrukturą sportową, restauracjami i polem golfowym światowej klasy. Dotychczas w rozwój projektu zainwestowano setki milionów euro, a właścicielami nieruchomości zostały już rodziny z ponad 50 krajów świata. Koncepcja Horizon panoramiczne widoki na Morze Adriatyckiepołożenie na wzniesieniu z wysoką prywatnościąnowoczesna śródziemnomorska architekturaprzestronne tarasy i otwarte strefy wypoczynkuprywatne ogrody i baseny w poszczególnych rezydencjachpanoramiczne przeszklenianaturalne materiały i zagospodarowanie krajobrazuwysoki poziom usług i zarządzania nieruchomościamiWłaściciele nieruchomości Horizon otrzymują dostęp do całej infrastruktury Luštica Bay: marina z promenadą spacerową5-gwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Bayrestauracje, kawiarnie i butikiklub golfowy i akademia golfacentrum spa i infrastruktura wellnesskorty tenisowe i do padlaboiska sportowe i otwarte strefy fitnesstrasy piesze i roweroweprywatne plaże i kluby plażowecałodobowa ochrona i monitoring wideoserwis concierge i usługi zarządzania nieruchomościami.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 51.1
Cena za m², USD 13,011
Cena mieszkania, USD 665,405
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 138.3
Cena za m², USD 14,427
Cena mieszkania, USD 2,00M

Lokalizacja na mapie

Radovici, Czarnogóra
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Horizon
Radovici, Czarnogóra
od
$665,405
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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