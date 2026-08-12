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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Czarnogóra

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Podgorica
18
Herceg Novi
31
Risan
5
Zabljak
5
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560 obiektów total found
Hotel 575 m² w Budva, Czarnogóra
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 575 m²
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy Państwa uwagę, gotowy biznes w Budwie. Hotel operacyjny 950m od słoweńskiej pl…
$1,49M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 300 m²
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w Meljine, Herceg Novi Obiekt jest oddalony tylko 150 m …
$750,505
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Pomieszczenie biurowe 18 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 18 m²
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Powierzchnia biurowa 18 m2 znajduje się w samym centrum Budvy, w prestiżowej dzielnicy Centa…
$85,532
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TekceTekce
Hotel 735 m² w 5, Czarnogóra
Hotel 735 m²
5, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 735 m²
124; 735 m2 124; 20 pokoi 124; 18 łazienek 124; sekcja 425 m2 124; basen 124; restauracja 12…
$1,78M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Nieruchomości komercyjne 85 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 85 m²
Lokalizacja handlowa 85 m ² jest dostępna na sprzedaż w hotelu Diplomat, położonym wzdłuż ob…
$415,665
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Hotel 1 530 m² w Seoca, Czarnogóra
Hotel 1 530 m²
Seoca, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 530 m²
Wyjątkowa możliwość inwestycji pod klucz w Seoce, Budva, oferująca możliwość nabycia nowo wy…
$1
VAT
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Nieruchomości komercyjne 70 m² w Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Wysokiej klasy komercyjne miejsce na sprzedaż w mieszanym kompleksie premium TQ Plaza w samy…
$363,706
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Nieruchomości komercyjne 450 m² w Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 450 m²
Wyjątkowa willa z basenem i widokiem na morze, z widokiem na wyspy Sveti Stefan, zbudowany z…
$1,85M
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Rezydencja 7 200 m² w Kotor, Czarnogóra
Rezydencja 7 200 m²
Kotor, Czarnogóra
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 7 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w spokojnej miejscowości Ukropci, to unikalne osiedle rekolekcje łączy autentyczną …
$2,25M
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Hotel 242 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 242 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Oferujemy na sprzedaż zarejestrowany dwupiętrowy budynek mieszkalny z lokalami komercyjnymi …
$1,68M
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Agencja
Monteonline
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Nieruchomości komercyjne 85 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 85 m²
W hotelu Diplomat, zlokalizowanym przy obwodnicy Budvy, w ruchliwej i bardzo widocznej lokal…
$3,002
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 400 m²
Plot 348m2 * 3 piętra, każdy 156 m2, wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane. * Każde pi…
$1,46M
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Nieruchomości komercyjne 1 470 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 1 470 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 47
Liczba łazienek 47
Powierzchnia 1 470 m²
Luksusowy czterogwiazdkowy hotel na sprzedaż w Kumbor, Herceg NoviSize: 3.500m2 (1470 m2 pow…
$5,20M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Luksusowa willa nad morzem, LusticaPrime willa lokalizacja w Bjelila, Lustica penisnular, ca…
$2,31M
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
K4- 164. Lokale handlowe w BudvaNa sprzedaż lokale w BudvaPowierzchnia powierzchni 100m2 i z…
$297,266
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 67 m² w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 67 m²
Podgorica, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Miejsce na sprzedaż - Zabjelo, 67 m ². Przestrzeń składa się z jednej powierzchni open- plan…
$198,146
VAT
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Nieruchomości komercyjne 626 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 626 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 626 m²
Piętro 1
Na sprzedaż przytulny apartament w cichej miejscowości wypoczynkowej Boko - Kotor Bay Prchan…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 105 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokale handlowe w centrum handlowym TQ-Plaza. & I Nbsp; TQ-Plaza jest dobrze położony w sam…
$521,383
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Agencja
VALUE.ONE
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Nieruchomości komercyjne 77 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 77 m²
Bezpośrednia sprzedaż od dewelopera! Powierzchnia: 77.03 m ² Taras - 35.41 m ² Cena: 265,000…
$305,434
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Agencja
Mbroker
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Hotel 200 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 200 m²
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 200 m²
$244,373
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Nieruchomości inwestycyjne w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Tivat, Czarnogóra
Prezentujemy na sprzedaż atrakcyjny projekt inwestycyjny - działkę z przygotowanym planem bu…
$190,007
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Agencja
Monteonline
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Nieruchomości komercyjne 187 m² w Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 187 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 187 m²
Piętro 1/1
K4- 112. Wielka restauracja w pobliżu morzaRestauracja na sprzedaż w Becici, Czarnogóra.Skła…
$514,498
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zakład produkcyjny 170 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Zakład produkcyjny 170 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 170 m²
Salon jest wyposażony zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami zawodowymi. Wszystkie …
$69,579
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Gotowy biznes 823 m² w Becici, Czarnogóra
Gotowy biznes 823 m²
Becici, Czarnogóra
Pokoje 17
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 823 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy na sprzedaż apartament o powierzchni 72 m2 z dwoma sypialniami, położony w nowym b…
$2,42M
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Nieruchomości komercyjne w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Herceg Novi, Czarnogóra
D11- 086. Plot ziemi z oszałamiającymi widokiem na morze - Idealny dla Ethno VillageRzadka o…
$880,363
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 55 m² w Donja Lastva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Donja Lastva, Czarnogóra
Powierzchnia 55 m²
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Donja Lastva, Tivat - 55 m ²W Donja Lastva, Tivat, w …
$256,575
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Agencja
Mbroker
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Nieruchomości komercyjne w Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Czarnogóra
P9- 62. Wykres w BeciciNa sprzedaż działki w BeciciPowierzchnia - 765m2Plot z pozwoleniem na…
$857,497
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Czarnogóra
U4- 299. Przestronny spisek w Bigovo z widokiem na góry.Na sprzedaż przestronne działki w Bi…
$312,798
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 25 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest przestrzeń komercyjna o łącznej powierzchni 25 m ², znajduje się w prestiżo…
$150,101
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Hotel w Budva, Czarnogóra
Hotel
Budva, Czarnogóra
Ten uroczy mini hotel oferuje doskonałą okazję inwestycyjną. Na powierzchni 487 metrów kwadr…
$1,27M
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Agencja
Аталанта
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Typy nieruchomości w Czarnogóra.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
gotowy biznes
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