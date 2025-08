Kompleks mieszkalny New residential complex with sea view in Becici

Kompleks będzie położony na zboczu Riwiery Budva, w Bečići, w malowniczym, ekologicznie czystym miejscu z unikalnym krajobrazem miejskim. Oddalenie od miejskiego hałasu, a także obfitość roślinności tworzą atmosferę relaksu i spokoju. Górskie powietrze nie tylko w lecie tworzy przyjemne chłodzenie, ale także ma regenerujący wpływ na całe ciało, które szybko staje się silniejsze, lepsze, bardziej trwałe. Pojawi się fala mocy, radości i energii. Nasi architekci zaprojektowali budynek tak, że prawie każdy apartament ma widok na morze, góry i miasta. Tutaj można podziwiać piękne widoki, otrzymując prawdziwą przyjemność estetyczną.

Basen na dachu zostanie zbudowany do dyspozycji mieszkańców, gdzie mogą opalać się i cieszyć się doskonałym widokiem na morze, zadaszony podziemny parking dla 69 miejsc z poszczególnymi magazynami i przytulny dziedziniec z altanką i miejsce na rostil

Szczególną cechą kompleksu jest to, że będzie on położony 10 minut od plaży Bečići, w pobliżu kluczowej infrastruktury i rozrywki. Na spacery i relaks, promenada ma 7 km długości, 3 duże plaże znajdują się w odległości spaceru. Do starego miasta Budva wzdłuż plaży jest tylko 20 minut pieszo. Lotnisko Tivat jest 30 minut samochodem, lotnisko Podgorica 1 godzina.

