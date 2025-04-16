Kompleks mieszkalny The Peaks

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The Peaks — pierwsza golf-rezydencja w Czarnogórze
The Peaks to najbardziej prestiżowa i prywatna dzielnica w ramach dużego kompleksu wypoczynkowego Luštica Bay na półwyspie Luštica, między Morzem Adriatyckim a Zatoką Kotorską. Projekt został stworzony jako unikalne połączenie luksusowego stylu życia, natury i nowoczesnej śródziemnomorskiej architektury. Główną koncepcją The Peaks jest życie w harmonii z krajobrazem, morzem i kulturą golfową na światowym poziomie.
To pierwsza społeczność mieszkaniowa z polem golfowym w Czarnogórze, zbudowana wokół 18-dołkowego pola golfowego zaprojektowanego przez legendarną firmę Gary Player Design. Dzięki wzniesionemu położeniu rezydencje oferują panoramiczne widoki na Adriatyk, góry i Zatokę Kotorską. Architektura projektu inspirowana jest tradycyjnymi śródziemnomorskimi wioskami: naturalny kamień, drewno, ciepłe tekstury i płynne połączenie przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych tworzą atmosferę odosobnionego, luksusowego kurortu.
The Peaks obejmuje kolekcję apartamentów, domów szeregowych i prywatnych willi z przestronnymi tarasami, ogrodami i basenami. Wszystkie obiekty zaprojektowano z naciskiem na życie wewnątrz i na zewnątrz — duże panoramiczne okna, otwarte strefy wypoczynkowe, widoki na morze i pole golfowe stają się częścią codziennego życia. W wykończeniach użyto naturalnych materiałów i sprzętu premium marek, w tym kuchni z urządzeniami Miele.
Mieszkańcy The Peaks otrzymują dostęp do całej infrastruktury Luštica Bay:
— prywatne plaże i kluby plażowe
— międzynarodowej klasy marina jachtowa
— restauracje, kawiarnie i butiki
— The Chedi Hotel 5★
— obiekty wellness i spa
— infrastruktura sportowa, korty do padla i tenisa
— szlaki turystyczne i aktywności na świeżym powietrzu
— zarządzanie wynajmem i usługi concierge
Projekt znajduje się zaledwie 15 minut od lotniska w Tivacie i jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących kierunków inwestycyjnych na Adriatyku. Dzięki ograniczonej liczbie obiektów, rozwojowi infrastruktury golfowej i statusowi Czarnogóry jako szybko rozwijającego się luksusowego kierunku, nieruchomości w The Peaks wykazują wysoki potencjał wzrostu wartości i atrakcyjności inwestycyjnej.
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