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Hotele na sprzedaż w Czarnogóra

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204 obiekty total found
Hotel 575 m² w Budva, Czarnogóra
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 575 m²
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy Państwa uwagę, gotowy biznes w Budwie. Hotel operacyjny 950m od słoweńskiej pl…
$1,49M
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Hotel 735 m² w 5, Czarnogóra
Hotel 735 m²
5, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 735 m²
124; 735 m2 124; 20 pokoi 124; 18 łazienek 124; sekcja 425 m2 124; basen 124; restauracja 12…
$1,78M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 1 530 m² w Seoca, Czarnogóra
Hotel 1 530 m²
Seoca, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 530 m²
Wyjątkowa możliwość inwestycji pod klucz w Seoce, Budva, oferująca możliwość nabycia nowo wy…
$1
VAT
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TekceTekce
Hotel 242 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 242 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Oferujemy na sprzedaż zarejestrowany dwupiętrowy budynek mieszkalny z lokalami komercyjnymi …
$1,68M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 200 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 200 m²
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 200 m²
$244,373
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Hotel w Budva, Czarnogóra
Hotel
Budva, Czarnogóra
Ten uroczy mini hotel oferuje doskonałą okazję inwestycyjną. Na powierzchni 487 metrów kwadr…
$1,27M
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Agencja
Аталанта
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Hotel 1 000 m² w Stanisici, Czarnogóra
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Czarnogóra
Pokoje 17
Powierzchnia 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
VAT
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Hotel 560 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 560 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Witamy w wyjątkowym hotelu w samym sercu Sutomore! Ten uroczy obiekt o łącznej powierzchni 5…
$518,201
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Agencja
Monteonline
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English, Русский, Српски
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Hotel 100 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 100 m²
Unikalne lokale handlowe są sprzedawane w samym sercu starego miasta Herceg Novy! Powierzchn…
$403,045
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Agencja
Monteonline
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Hotel 1 800 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 1 800 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 1 800 m²
Prezentujemy na sprzedaż unikalny projekt inwestycyjny składający się z kompleksu mieszkalne…
$3,72M
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Agencja
Monteonline
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English, Русский, Српски
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Hotel 345 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 345 m²
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 345 m²
Wysokiej jakości budynek mieszkalny (hotel), idealny do wynajęcia turystom lub jako mieszkan…
$994,090
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Hotel w Dobra Woda, Czarnogóra
Hotel
Dobra Woda, Czarnogóra
Sypialnie 20
Oferujemy wyjątkową okazję do zakupu lub partnera w ekskluzywnym hotelu w Dobra Voda, idealn…
$4,04M
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Hotel w Becici, Czarnogóra
Hotel
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 18
W Bečići, około 200 m od morza, dostępny jest w pełni wyposażony hotel z restauracją. Hote…
$2,67M
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Hotel 340 m² w Czarnogóra
Hotel 340 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 340 m²
K4- 015. Mini hotel w centrum BudvaHotel na sprzedaż w Budva, Czarnogóra. Ten jasny mini hot…
$743,164
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 400 m² w Muo, Czarnogóra
Hotel 400 m²
Muo, Czarnogóra
Powierzchnia 400 m²
Butikowy hotel na poziomie europejskim, który nie ma analogów na wybrzeżu Czarnogóry. Jest t…
$2,56M
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Hotel 222 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 222 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 222 m²
Ten zabytkowy dwór, zbudowany w XVIII wieku w stylu gotyckim, znajduje się na pierwszej lini…
$1,61M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 784 m² w Bijela, Czarnogóra
Hotel 784 m²
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 24
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 784 m²
Powierzchnia: 784 m2Łączna liczba jednostek zakwaterowania: 12Ilość pokoi: 10Liczba apartame…
$3,46M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Hotel 284 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 284 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Cena: 2,520,000 EUR Powierzchnia mieszkalna: 215 m ² Powierzchnia tarasu: 69 m ² Odkryj l…
$2,93M
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Hotel 44 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 44 m²
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Gotowy -wykonane wypożyczalnia jest lokalem handlowym w centrum handlowym TQ Plaza na 1 pięt…
$207,280
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Agencja
Monteonline
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Kwadrat: 1000 m2Sleepy: 18ParkingGatunek morza
$4,05M
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Agencja
Аталанта
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Hotel 270 m² w Czarnogóra
Hotel 270 m²
Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
K4- 139. Willa z apartamentami w BudvaNa sprzeda? dzia? aj? c dochodowy biznes - willa z apa…
$800,330
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 2 700 m² w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Powierzchnia 2 700 m²
Gorąca oferta: sprzedaż hoteli w Czarnogórze - kompleks typu klubowegoHotel znajduje się w m…
$2,05M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 330 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 330 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Dwa autentyczne kamienne domy, pierwotnie odrestaurowane zgodnie z wymaganiami Instytutu Och…
$2,88M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 58 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 58 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż przestronny apartament o powierzchni 58 m2 w jednym z najbardziej popularnych ob…
$208,099
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Agencja
Monteonline
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Hotel 317 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 317 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
VAT
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Hotel 768 m² w Czarnogóra
Hotel 768 m²
Czarnogóra
Sypialnie 14
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 768 m²
Piętro 1
Exclusive hotel na sprzedaż, 768 m ², położony 200 m od centrum Zlatibor, w prestiżowym Kral…
$1,73M
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Hotel 1 056 m² w Budva Municipality, Czarnogóra
Hotel 1 056 m²
Budva Municipality, Czarnogóra
Powierzchnia 1 056 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJATen ekskluzywny kompleks willi położony jest w spokojnej, naturalnej okolicy w gminie…
$4,59M
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Hotel 1 500 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 500 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 1 500 m²
18 apartamentów 124; basen 124; 1500 m2 bruttoNa sprzedaż oferowany jest w pełni wyposażony …
$1,76M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 280 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 280 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Przestronna, trzypiętrowa willa z basenem i panoramicznym widokiem na morze we wsi. Genovich…
$903,973
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Agencja
Monteonline
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Hotel 420 m² w Prcanj, Czarnogóra
Hotel 420 m²
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 420 m²
rzadki nadmorski majątek w Prčanj, jednej z najbardziej uroczych wiosek w zabezpieczonej prz…
$1
VAT
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Typy nieruchomości w Czarnogóra.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
gotowy biznes
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