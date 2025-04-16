Kompleks mieszkalny Kub

Nowoczesny kompleks mieszkalny na wybrzeżu Adriatyku

Kompleks mieszkalny nowej generacji. Architektura projektu jest harmonijnie wpisana w naturalny krajobraz, tworząc atmosferę spokoju i przytulności. Tutaj zaczyna się poranek z jasnymi kolorami świtu nad morzem, a wieczory są wypełnione ciszą i śródziemnomorskim ciepłem.

Apartamenty i wille

Przestronne układy z panoramicznymi oknami i dużymi tarasami oferują widoki na zatokę i pasma górskie. Każdy apartament i willa jest uważana za najmniejszy szczegół: nowoczesne wnętrza, maksymalne światło i poczucie przestrzeni.

Loft A1 - 157 m2 - 529,199 €

Jasny salon, sypialnia, dwie łazienki i przestronny taras na śniadanie rano na świeżym powietrzu.

Duplex A5 - 119.2 m2 - 496,199 €

Dwupoziomowy układ: salon z łazienką na dole, dwie sypialnie z łazienkami na górze. Idealny dla rodziny.

Duplex A6 - 129,6 m2 - 506,699 €

Przestrzeń funkcjonalna z dwoma sypialniami i tarasem z widokiem na zatokę.

Loft A7 - 183m2 - 639,499 €

Luksusowa opcja z dwoma sypialniami i tarasem panoramicznym, gdzie każdy dzień jest wypełniony światłem i powietrzem morskim.

Duplex A8 - 150,6 m2 - 529,199 €

Dwa poziomy nowoczesnego komfortu: salon z dostępem do tarasu i dwie przestronne sypialnie.

Willa 2 - 350 m2 - 1800,000 €

Prestiżowa willa z własnym basenem, garażem i ziemią. Na pierwszym piętrze - salon i dwie sypialnie, na drugim - jeszcze trzy. Panoramiczne okna oferują widoki na Adriatyk i góry.

Infrastruktura i urządzenia

Kompleks obejmuje nieskończenie-basen o długości 25 metrów, dobrze utrzymany i chroniony obszar, nowoczesny sprzęt apartamentów. Zdalny zakup jest możliwy z płatnością w dogodnej walucie.

Atmosfera i inwestycje

Projekt ten nie jest tylko mieszkaniem, ale harmonią architektury i natury. Jest to wybór dla tych, którzy cenią piękno, prywatność i komfort, a także uznać nieruchomości w Adriatyku jako rzetelnej inwestycji.