  2. Czarnogóra
  3. Krasici
  4. Kompleks mieszkalny Kub

Kompleks mieszkalny Kub

Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
;
7
ID: 27469
Data aktualizacji: 21.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Krasici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Nowoczesny kompleks mieszkalny na wybrzeżu Adriatyku

Kompleks mieszkalny nowej generacji. Architektura projektu jest harmonijnie wpisana w naturalny krajobraz, tworząc atmosferę spokoju i przytulności. Tutaj zaczyna się poranek z jasnymi kolorami świtu nad morzem, a wieczory są wypełnione ciszą i śródziemnomorskim ciepłem.

Apartamenty i wille
Przestronne układy z panoramicznymi oknami i dużymi tarasami oferują widoki na zatokę i pasma górskie. Każdy apartament i willa jest uważana za najmniejszy szczegół: nowoczesne wnętrza, maksymalne światło i poczucie przestrzeni.

  • Loft A1 - 157 m2 - 529,199 €
    Jasny salon, sypialnia, dwie łazienki i przestronny taras na śniadanie rano na świeżym powietrzu.

  • Duplex A5 - 119.2 m2 - 496,199 €
    Dwupoziomowy układ: salon z łazienką na dole, dwie sypialnie z łazienkami na górze. Idealny dla rodziny.

  • Duplex A6 - 129,6 m2 - 506,699 €
    Przestrzeń funkcjonalna z dwoma sypialniami i tarasem z widokiem na zatokę.

  • Loft A7 - 183m2 - 639,499 €
    Luksusowa opcja z dwoma sypialniami i tarasem panoramicznym, gdzie każdy dzień jest wypełniony światłem i powietrzem morskim.

  • Duplex A8 - 150,6 m2 - 529,199 €
    Dwa poziomy nowoczesnego komfortu: salon z dostępem do tarasu i dwie przestronne sypialnie.

  • Willa 2 - 350 m2 - 1800,000 €
    Prestiżowa willa z własnym basenem, garażem i ziemią. Na pierwszym piętrze - salon i dwie sypialnie, na drugim - jeszcze trzy. Panoramiczne okna oferują widoki na Adriatyk i góry.

Infrastruktura i urządzenia
Kompleks obejmuje nieskończenie-basen o długości 25 metrów, dobrze utrzymany i chroniony obszar, nowoczesny sprzęt apartamentów. Zdalny zakup jest możliwy z płatnością w dogodnej walucie.

Atmosfera i inwestycje
Projekt ten nie jest tylko mieszkaniem, ale harmonią architektury i natury. Jest to wybór dla tych, którzy cenią piękno, prywatność i komfort, a także uznać nieruchomości w Adriatyku jako rzetelnej inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Krasici, Czarnogóra

