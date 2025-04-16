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Kompleks mieszkalny Blizikuce Hills - Pool Residences

Sveti Stefan, Czarnogóra
od
$626,566
;
9
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ID: 38150
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 34
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 27.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasteczko
    Sveti Stefan

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Blizikuće Hills Pool Residences — kompleks mieszkalny składający się z 9 domów szeregowych na Riwierze Budwańskiej, z panoramicznym widokiem na wyspę Sveti Stefan, morze i góry. Kompleks został stworzony jako połączenie luksusowego życia, otoczenia przyrody i przemyślanej infrastruktury dla zdrowego stylu życia — nowoczesna architektura sąsiaduje z gajami oliwnymi i śródziemnomorską zielenią, która otacza teren. O koncepcji: Każdy z 9 domów szeregowych to czteropiętrowy budynek z własnym basenem i garażem na 2 samochody, przeznaczony dla tych, którzy chcą mieszkać w otoczeniu przyrody, ale w zasięgu miasta i morza. Architektura opiera się na panoramicznych oknach o wysokości 2,5 m oraz tarasach z widokiem na morze, a elewacje i parapety wykonano z naturalnego lokalnego kamienia — projekt nie jest nastawiony na skalę, lecz na jakość i prywatność każdego domu. Materiały i jakość budowy: Elewacje, schody i parapety — z naturalnego lokalnego kamieniaDębowy parkiet w sypialniach, gres porcelanowy w łazienkach i pomieszczeniach technicznychArmatura łazienkowa Villeroy & BochKlimatyzatory multisplit Cooper Hunter (Kanada)Drzwi wejściowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne z drewna i MDFInternet światłowodowy, system przeciwpożarowy, alarm, monitoringMiejskie zaopatrzenie w wodę, zapasowy zbiornik retencyjny, system bioseptycznyW pełni wyposażone baseny z wykończeniem mozaikowym i systemem uzdatniania wodyLokalizacja: Wyspa Sveti Stefan — około 5 minut jazdyBudva — około 10 minut jazdyPlaże — około 5 minut jazdyPorto Montenegro i Kotor (obiekt UNESCO) — około 30 minut jazdyLotnisko w Tivacie i lotnisko w Podgoricy — około 50 minut jazdyOśrodki narciarskie — około 2 godziny jazdyBlizikuće Hills — format dla tych, którzy szukają własnego domu z basenem w cichej, zielonej okolicy Riwiery Budwańskiej, ale nie chcą rezygnować z bliskości morza i infrastruktury. Odpowiedni zarówno do stałego zamieszkania przez rodzinę, jak i do użytku sezonowego z możliwością wynajmu — zwłaszcza biorąc pod uwagę bliskość Sveti Stefan, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na Adriatyku. Potencjał inwestycyjny: Riwiera Budwańska pozostaje jednym z najstabilniej rozwijających się segmentów rynku nieruchomości w Czarnogórze. Zakup bezpośrednio od dewelopera zwalnia z podatku od zakupu, a posiadanie domu szeregowego stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na pobyt w Czarnogórze. Firma zarządzająca zajmuje się obsługą domu i organizacją wynajmu, co zdejmuje z właściciela konieczność zajmowania się tym samodzielnie.

Lokalizacja na mapie

Sveti Stefan, Czarnogóra
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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Czarnogóra
od
$626,566
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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