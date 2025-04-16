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Apart hotel Crowne Plaza Kolašin

Kolasin, Czarnogóra
od
$171,491
;
18
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ID: 38148
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 32
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 27.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kolašin Municipality
  • Miasteczko
    Kolasin
  • Adres
    Mirka Vesovica

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Crowne Plaza Kolašin to luksusowy kurort zarządzany przez międzynarodową markę, położony w samym centrum Kolašina. Projekt powstaje jako nowoczesny górski kurort wellness, nastawiony na całoroczny wypoczynek, turystykę uzdrowiskową oraz inwestycje w nieruchomości w formacie condo-hotelu. Kompleks obejmuje 105 jednostek mieszkalnych: pokoje hotelowe o powierzchni od 24 do 36 m² oraz apartamenty typu studio o powierzchni od 40 do 64 m². Format condo-hotelu pozwala właścicielom na korzystanie z apartamentów na własne potrzeby, czerpanie dochodów z wynajmu oraz korzystanie z infrastruktury hotelowej. Planowane otwarcie hotelu – I kwartał 2027 roku. Infrastruktura: RecepcjaLobby barLounge barRestauracja o powierzchni około 270 m²Room serviceCentrum SPAKlub fitnessBasen panoramiczny z widokiem na góry i miastoButikiParkingIndywidualne transfery dla gości i właścicieliProgramy wycieczkoweWypożyczalnia buggy, quadów, rowerów i sprzętu narciarskiegoLokalizacja: Hotel znajduje się w centralnej części Kolašina, zaledwie 100 metrów od głównego placu i strefy pieszej z restauracjami, barami, sklepami, bankami i infrastrukturą miejską. Ośrodek narciarski Kolašin 1450 – około 11 kmOśrodek narciarski Kolašin 1600 – około 13 kmLotnisko w Podgoricy – około 60 kmLotnisko w Tivacie – około 140 kmDubrownik – około 200 kmTirana – około 200 kmPotencjał inwestycyjny: Projekt jest nastawiony na całoroczny ruch turystyczny dzięki połączeniu wypoczynku narciarskiego, infrastruktury wellness oraz centralnej lokalizacji w Kolašinie. Format condo-hotelu pozwala właścicielom łączyć osobiste korzystanie z apartamentów z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu pod zarządem operatora hotelowego.

Lokalizacja na mapie

Kolasin, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Apart hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Czarnogóra
od
$171,491
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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