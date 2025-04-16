Apart hotel Crowne Plaza Kolašin

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Crowne Plaza Kolašin to luksusowy kurort zarządzany przez międzynarodową markę, położony w samym centrum Kolašina. Projekt powstaje jako nowoczesny górski kurort wellness, nastawiony na całoroczny wypoczynek, turystykę uzdrowiskową oraz inwestycje w nieruchomości w formacie condo-hotelu.
Kompleks obejmuje 105 jednostek mieszkalnych: pokoje hotelowe o powierzchni od 24 do 36 m² oraz apartamenty typu studio o powierzchni od 40 do 64 m². Format condo-hotelu pozwala właścicielom na korzystanie z apartamentów na własne potrzeby, czerpanie dochodów z wynajmu oraz korzystanie z infrastruktury hotelowej.
Planowane otwarcie hotelu – I kwartał 2027 roku.
Infrastruktura:
RecepcjaLobby barLounge barRestauracja o powierzchni około 270 m²Room serviceCentrum SPAKlub fitnessBasen panoramiczny z widokiem na góry i miastoButikiParkingIndywidualne transfery dla gości i właścicieliProgramy wycieczkoweWypożyczalnia buggy, quadów, rowerów i sprzętu narciarskiegoLokalizacja:
Hotel znajduje się w centralnej części Kolašina, zaledwie 100 metrów od głównego placu i strefy pieszej z restauracjami, barami, sklepami, bankami i infrastrukturą miejską.
Ośrodek narciarski Kolašin 1450 – około 11 kmOśrodek narciarski Kolašin 1600 – około 13 kmLotnisko w Podgoricy – około 60 kmLotnisko w Tivacie – około 140 kmDubrownik – około 200 kmTirana – około 200 kmPotencjał inwestycyjny:
Projekt jest nastawiony na całoroczny ruch turystyczny dzięki połączeniu wypoczynku narciarskiego, infrastruktury wellness oraz centralnej lokalizacji w Kolašinie. Format condo-hotelu pozwala właścicielom łączyć osobiste korzystanie z apartamentów z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu pod zarządem operatora hotelowego.
Lokalizacja na mapie
Kolasin, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
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