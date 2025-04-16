Kompleks mieszkalny Wille i domy szeregowe w Kavac

Nowoczesne, zamknięte osiedle mieszkaniowe klasy premium, położone na malowniczym zboczu z panoramicznym widokiem na morze, góry i otaczającą przyrodę. Projekt zajmuje teren o powierzchni około 23 000 m² i obejmuje nowoczesne domy szeregowe oraz wolnostojące wille z własnymi działkami. Powierzchnia działek waha się od 200 do 1 200 m², a każda rezydencja została zaprojektowana tak, aby maksymalnie wyeksponować panoramiczne widoki na morze i zapewnić wysoki poziom prywatności. Koncepcja architektoniczna kompleksu opiera się na nowoczesnym stylu śródziemnomorskim z wykorzystaniem ekologicznych i energooszczędnych materiałów. W budowie zastosowano konstrukcje żelbetowe o podwyższonej wytrzymałości, energooszczędne systemy izolacji, odporne na uderzenia okna panoramiczne oraz nowoczesne rozwiązania inżynieryjne zapewniające komfortowe całoroczne zamieszkanie. W projekcie zaprezentowano różne formaty nieruchomości: Domy szeregowe dla 2 i 4 rodzin o powierzchni od 120 do 130 m²Wille o powierzchni od 176 do 220 m²Własne działki o powierzchni od 200 do 1 200 m²Panoramiczne tarasy z widokiem na morzeMiejsca parkingowe dla każdego domuCena obiektów obejmuje pełne wykończenie wnętrz, systemy inżynieryjne, wyposażone łazienki, zagospodarowanie terenu, miejsca parkingowe, aranżację zieleni oraz przygotowanie domów do komfortowego zamieszkania. Nabywcy mają również dostęp do indywidualnych rozwiązań w zakresie projektowania wnętrz i elewacji, a także opcji dodatkowych, takich jak basen, sauna, siłownia, projektowanie krajobrazu oraz umeblowanie „pod klucz”. Lokalizacja kompleksu zapewnia szybki dostęp do kluczowych miejsc Zatoki Kotorskiej. W odległości kilku minut znajdują się Tivat, Kotor, międzynarodowe lotnisko w Tivacie, prestiżowe przystanie jachtowe, plaże, restauracje oraz cała niezbędna infrastruktura do komfortowego życia i wypoczynku. Zalety projektu: Zamknięty terenPanoramiczne widoki na morze i góryNowoczesna architekturaEnergooszczędne technologie budowlaneEkologicznie bezpieczne materiałyPrzeszklenia panoramiczneElastyczne warianty układów pomieszczeńMożliwość indywidualnego wyposażenia domuWysoki potencjał inwestycyjnyBliskość Tivatu, Kotoru i międzynarodowego lotniskaProjekt łączy prywatność życia poza miastem, nowoczesne technologie budowlane oraz dogodną lokalizację w jednym z najbardziej pożądanych regionów Czarnogóry.