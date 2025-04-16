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Kompleks mieszkalny Alivia Boutique Residences

Przno, Czarnogóra
od
$323,458
;
5
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ID: 38127
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 27
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 1.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Przno
  • Adres
    M 1

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Alivia Hotel & Residences to kompleks apartamentów premium oraz infrastruktury hotelowej, położony w pobliżu Sveti Stefan na Riwierze Budwańskiej. Projekt łączy w sobie możliwości zamieszkania na własny użytek, wypoczynku nad morzem oraz czerpania dochodów z wynajmu w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic wybrzeża Czarnogóry. Kompleks znajduje się na prywatnym terenie o powierzchni około 10 000 m², pośród gajów oliwnych i śródziemnomorskiej przyrody. Lokalizacja łączy spokojną atmosferę, bliskość morza oraz dogodny dostęp do kluczowych kurortów Riwiery Budwańskiej. Koncepcja projektu koncentruje się na formacie pięciogwiazdkowego kurortu z szerokim zakresem usług dla właścicieli i gości. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z infrastruktury kompleksu oraz uczestniczyć w programie zarządzania wynajmem. Infrastruktura kompleksu: Basen panoramiczny z widokiem na morze i Sveti StefanBarStrefa SPATarasy wypoczynkowePrywatny teren o powierzchni około 10 000 m²Profesjonalne zarządzanie hoteloweTransfer na plażę wózkami golfowymiMożliwości żeglarskieWędkarstwo i wypoczynek nad morzemLokalizacja: Sveti Stefan — w pobliżu kompleksuPark Miločer — kilka minut samochodemPlaże Riwiery Budwańskiej — w bezpośrednim sąsiedztwieBudva — około 10 minut samochodemLotnisko Tivat — około 21 kmPotencjał inwestycyjny: Możliwość osobistego zamieszkania i czerpania dochodów z wynajmuProfesjonalne zarządzanie funduszem najmuWysoki popyt na nieruchomości wypoczynkowe w rejonie Sveti StefanOgraniczona podaż nowych projektów tego typu na wybrzeżuPerspektywy wzrostu wartości nieruchomości po zakończeniu budowyZakończenie budowy zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.

Lokalizacja na mapie

Przno, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Alivia Boutique Residences
Przno, Czarnogóra
od
$323,458
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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