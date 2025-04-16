Kompleks mieszkalny Alivia Boutique Residences

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Alivia Hotel & Residences to kompleks apartamentów premium oraz infrastruktury hotelowej, położony w pobliżu Sveti Stefan na Riwierze Budwańskiej. Projekt łączy w sobie możliwości zamieszkania na własny użytek, wypoczynku nad morzem oraz czerpania dochodów z wynajmu w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic wybrzeża Czarnogóry.
Kompleks znajduje się na prywatnym terenie o powierzchni około 10 000 m², pośród gajów oliwnych i śródziemnomorskiej przyrody. Lokalizacja łączy spokojną atmosferę, bliskość morza oraz dogodny dostęp do kluczowych kurortów Riwiery Budwańskiej.
Koncepcja projektu koncentruje się na formacie pięciogwiazdkowego kurortu z szerokim zakresem usług dla właścicieli i gości. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z infrastruktury kompleksu oraz uczestniczyć w programie zarządzania wynajmem.
Infrastruktura kompleksu:
Basen panoramiczny z widokiem na morze i Sveti StefanBarStrefa SPATarasy wypoczynkowePrywatny teren o powierzchni około 10 000 m²Profesjonalne zarządzanie hoteloweTransfer na plażę wózkami golfowymiMożliwości żeglarskieWędkarstwo i wypoczynek nad morzemLokalizacja:
Sveti Stefan — w pobliżu kompleksuPark Miločer — kilka minut samochodemPlaże Riwiery Budwańskiej — w bezpośrednim sąsiedztwieBudva — około 10 minut samochodemLotnisko Tivat — około 21 kmPotencjał inwestycyjny:
Możliwość osobistego zamieszkania i czerpania dochodów z wynajmuProfesjonalne zarządzanie funduszem najmuWysoki popyt na nieruchomości wypoczynkowe w rejonie Sveti StefanOgraniczona podaż nowych projektów tego typu na wybrzeżuPerspektywy wzrostu wartości nieruchomości po zakończeniu budowyZakończenie budowy zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.
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Przno, Czarnogóra
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