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Kompleks mieszkalny Aria Residence

Mrcevac, Czarnogóra
od
$185,510
;
6
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ID: 38129
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 31
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Mrcevac
  • Adres
    Lorovina

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Aria Residences to nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy premium w Tivacie, położony w jednej z najdogodniejszych dzielnic miasta. Projekt łączy sześć oddzielnych budynków z ograniczoną liczbą mieszkań, zamknięty zagospodarowany teren oraz wysoki standard budownictwa, tworząc komfortowe środowisko do całorocznego zamieszkania i wypoczynku na wybrzeżu. Kompleks znajduje się w spokojnej strefie mieszkalnej, zapewniając równowagę między prywatnością a bliskością miejskiej infrastruktury. W odległości kilku minut znajdują się centrum Tivatu, Porto Montenegro, promenada, restauracje, supermarkety oraz międzynarodowe lotnisko w Tivacie. Architektura projektu utrzymana jest w nowoczesnym stylu śródziemnomorskim z elementami klasycznego designu. Jasne elewacje, duże otwory okienne, przestronne tarasy i zagospodarowane tereny zielone tworzą atmosferę kameralnej rezydencji nad morzem. Infrastruktura kompleksu: Zamknięty terenZagospodarowanie terenu zieleniąParking podziemny i naziemnyWindyMonitoring wizyjnyKontrola dostępuZagospodarowane dziedzińceStrefy wypoczynku dla pieszychNowoczesne systemy inżynieryjneW projekcie zaprezentowano mieszkania o różnych układach — od kompaktowych apartamentów z jedną sypialnią po przestronne rezydencje rodzinne. Większość mieszkań posiada tarasy, a z części rezydencji roztaczają się widoki na morze, miasto i otaczające zielone wzgórza. Lokalizacja: Centrum Tivatu — kilka minut samochodemPorto Montenegro — około 5 minutPromenada i plaże — kilka minutLotnisko Tivat — około 5 minutKotor — około 15 minutBudva — około 25 minutPotencjał inwestycyjny: Wysoki popyt na wynajem długo- i krótkoterminowy w TivacieBliskość Porto Montenegro i międzynarodowego lotniskaNowoczesny format zamkniętego kompleksu mieszkaniowegoOgraniczona liczba mieszkańOdpowiednie zarówno do zamieszkania własnego, jak i uzyskiwania dochodu z wynajmuPerspektywy wzrostu wartości nieruchomości w jednym z najbardziej poszukiwanych miast Czarnogóry

Lokalizacja na mapie

Mrcevac, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Kompleks mieszkalny Aria Residence
Mrcevac, Czarnogóra
od
$185,510
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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