Kompleks mieszkalny Aria Residence

Aria Residences to nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy premium w Tivacie, położony w jednej z najdogodniejszych dzielnic miasta. Projekt łączy sześć oddzielnych budynków z ograniczoną liczbą mieszkań, zamknięty zagospodarowany teren oraz wysoki standard budownictwa, tworząc komfortowe środowisko do całorocznego zamieszkania i wypoczynku na wybrzeżu. Kompleks znajduje się w spokojnej strefie mieszkalnej, zapewniając równowagę między prywatnością a bliskością miejskiej infrastruktury. W odległości kilku minut znajdują się centrum Tivatu, Porto Montenegro, promenada, restauracje, supermarkety oraz międzynarodowe lotnisko w Tivacie. Architektura projektu utrzymana jest w nowoczesnym stylu śródziemnomorskim z elementami klasycznego designu. Jasne elewacje, duże otwory okienne, przestronne tarasy i zagospodarowane tereny zielone tworzą atmosferę kameralnej rezydencji nad morzem. Infrastruktura kompleksu: Zamknięty terenZagospodarowanie terenu zieleniąParking podziemny i naziemnyWindyMonitoring wizyjnyKontrola dostępuZagospodarowane dziedzińceStrefy wypoczynku dla pieszychNowoczesne systemy inżynieryjneW projekcie zaprezentowano mieszkania o różnych układach — od kompaktowych apartamentów z jedną sypialnią po przestronne rezydencje rodzinne. Większość mieszkań posiada tarasy, a z części rezydencji roztaczają się widoki na morze, miasto i otaczające zielone wzgórza. Lokalizacja: Centrum Tivatu — kilka minut samochodemPorto Montenegro — około 5 minutPromenada i plaże — kilka minutLotnisko Tivat — około 5 minutKotor — około 15 minutBudva — około 25 minutPotencjał inwestycyjny: Wysoki popyt na wynajem długo- i krótkoterminowy w TivacieBliskość Porto Montenegro i międzynarodowego lotniskaNowoczesny format zamkniętego kompleksu mieszkaniowegoOgraniczona liczba mieszkańOdpowiednie zarówno do zamieszkania własnego, jak i uzyskiwania dochodu z wynajmuPerspektywy wzrostu wartości nieruchomości w jednym z najbardziej poszukiwanych miast Czarnogóry