Kompleks mieszkalny a Radanovici

Nowoczesny kompleks mieszkalny z basenem na wybrzeżu Czarnogóry

W jednym z najbardziej malowniczych zakątków Adriatyku powstaje nowy kompleks mieszkalny dla 54 apartamentów. Projekt łączy nowoczesną architekturę, wygodną infrastrukturę i dobrą lokalizację - wszystko to dla komfortowego życia i opłacalnej inwestycji.

O kompleksie:

apartamenty typu studio, apartamenty z 1 i 2 sypialniami;

powierzchnia od 32 do 66 m2;

częściowe umeblowanie i zainstalowane kuchnie - można zatrzymać się natychmiast po zakupie;

basen dla mieszkańców, tereny spacerowe i plac zabaw;

obszar chroniony;

parking na ulicy - 10,000 euro.

Warunki zakupu:

raty do 18 miesięcy z początkowym wkładem w wysokości 20%;

możliwość stosowania indywidualnych warunków płatności.

Lokalizacja:

Kompleks znajduje się w unikalnym punkcie wybrzeża, co sprawia, że równie wygodne dla życia i rekreacji:

9 km do Tivat,

8 km do Kotor,

12 km do Budvy,

7 km do międzynarodowego lotniska Tivat.

W promieniu 3- 3,5 km - prywatna szkoła "Arcadia", szkoła publiczna i centrum handlowe Butiko, co jest szczególnie wygodne dla rodzin z dziećmi.

Korzyści regionu:

Tivat to prestiżowe miasto z porto Czarnogóra marina, restauracje i przytulne nabrzeża.

Kotor jest Światowym Dziedzictwem UNESCO z wyjątkową atmosferą starego miasta.

Budva jest stolicą kurortu Czarnogóry z plaż, życia nocnego i imprez kulturalnych.

Czarnogóra jest unikalną kombinacją morza i gór, łagodnego klimatu, czystego powietrza i mierzonego rytmu życia.

Kompleks mieszkalny łączy w sobie nowoczesny komfort, dobrą lokalizację i piękno natury Adriatyku. Jest to oferta dla tych, którzy szukają przytulne zakwaterowanie nad morzem lub niezawodny obiekt dla inwestycji.