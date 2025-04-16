Kompleks mieszkalny a Radanovici

Nowoczesny kompleks mieszkalny z basenem na wybrzeżu Czarnogóry
W jednym z najbardziej malowniczych zakątków Adriatyku powstaje nowy kompleks mieszkalny dla 54 apartamentów. Projekt łączy nowoczesną architekturę, wygodną infrastrukturę i dobrą lokalizację - wszystko to dla komfortowego życia i opłacalnej inwestycji.
O kompleksie:
apartamenty typu studio, apartamenty z 1 i 2 sypialniami;
powierzchnia od 32 do 66 m2;
częściowe umeblowanie i zainstalowane kuchnie - można zatrzymać się natychmiast po zakupie;
basen dla mieszkańców, tereny spacerowe i plac zabaw;
obszar chroniony;
parking na ulicy - 10,000 euro.
Warunki zakupu:
raty do 18 miesięcy z początkowym wkładem w wysokości 20%;
możliwość stosowania indywidualnych warunków płatności.
Lokalizacja:
Kompleks znajduje się w unikalnym punkcie wybrzeża, co sprawia, że równie wygodne dla życia i rekreacji:
9 km do Tivat,
8 km do Kotor,
12 km do Budvy,
7 km do międzynarodowego lotniska Tivat.
W promieniu 3- 3,5 km - prywatna szkoła "Arcadia", szkoła publiczna i centrum handlowe Butiko, co jest szczególnie wygodne dla rodzin z dziećmi.
Korzyści regionu:
Tivat to prestiżowe miasto z porto Czarnogóra marina, restauracje i przytulne nabrzeża.
Kotor jest Światowym Dziedzictwem UNESCO z wyjątkową atmosferą starego miasta.
Budva jest stolicą kurortu Czarnogóry z plaż, życia nocnego i imprez kulturalnych.
Czarnogóra jest unikalną kombinacją morza i gór, łagodnego klimatu, czystego powietrza i mierzonego rytmu życia.
Kompleks mieszkalny łączy w sobie nowoczesny komfort, dobrą lokalizację i piękno natury Adriatyku. Jest to oferta dla tych, którzy szukają przytulne zakwaterowanie nad morzem lub niezawodny obiekt dla inwestycji.