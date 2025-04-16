  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Sisici
  4. Kompleks mieszkalny a Radanovici

Kompleks mieszkalny a Radanovici

Sisici, Czarnogóra
od
$106,146
;
12
Zostawić wniosek
ID: 27471
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Wioska
    Sisici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Nowoczesny kompleks mieszkalny z basenem na wybrzeżu Czarnogóry

W jednym z najbardziej malowniczych zakątków Adriatyku powstaje nowy kompleks mieszkalny dla 54 apartamentów. Projekt łączy nowoczesną architekturę, wygodną infrastrukturę i dobrą lokalizację - wszystko to dla komfortowego życia i opłacalnej inwestycji.

O kompleksie:

  • apartamenty typu studio, apartamenty z 1 i 2 sypialniami;

  • powierzchnia od 32 do 66 m2;

  • częściowe umeblowanie i zainstalowane kuchnie - można zatrzymać się natychmiast po zakupie;

  • basen dla mieszkańców, tereny spacerowe i plac zabaw;

  • obszar chroniony;

  • parking na ulicy - 10,000 euro.

Warunki zakupu:

  • raty do 18 miesięcy z początkowym wkładem w wysokości 20%;

  • możliwość stosowania indywidualnych warunków płatności.

Lokalizacja:
Kompleks znajduje się w unikalnym punkcie wybrzeża, co sprawia, że równie wygodne dla życia i rekreacji:

  • 9 km do Tivat,

  • 8 km do Kotor,

  • 12 km do Budvy,

  • 7 km do międzynarodowego lotniska Tivat.

W promieniu 3- 3,5 km - prywatna szkoła "Arcadia", szkoła publiczna i centrum handlowe Butiko, co jest szczególnie wygodne dla rodzin z dziećmi.

Korzyści regionu:

  • Tivat to prestiżowe miasto z porto Czarnogóra marina, restauracje i przytulne nabrzeża.

  • Kotor jest Światowym Dziedzictwem UNESCO z wyjątkową atmosferą starego miasta.

  • Budva jest stolicą kurortu Czarnogóry z plaż, życia nocnego i imprez kulturalnych.

Czarnogóra jest unikalną kombinacją morza i gór, łagodnego klimatu, czystego powietrza i mierzonego rytmu życia.

Kompleks mieszkalny łączy w sobie nowoczesny komfort, dobrą lokalizację i piękno natury Adriatyku. Jest to oferta dla tych, którzy szukają przytulne zakwaterowanie nad morzem lub niezawodny obiekt dla inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Sisici, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$159,841
Zespół mieszkaniowy Flayt
Boreti, Czarnogóra
od
$166,469
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Czarnogóra
od
$349,163
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Czarnogóra
od
$108,820
Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Czarnogóra
od
$374,768
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny a Radanovici
Sisici, Czarnogóra
od
$106,146
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 43–116 m²
44 obiekty nieruchomości 44
< p > Żywy kompleks apartamentów „River Side” w Igalo. Kompleks jest na etapie wewnętrznych prac wykończeniowych. Uruchomienie planowane jest na 2022 r. < / p > < p > Warianty mieszkań na sprzedaż: < / p > < ul > < li > Apartamenty jednopokojowe o powierzchni 39–93 m2 od 87 500 euro. < / li …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
144,325
Mieszkanie 2 pokoi
48.0 – 92.0
164,619 – 351,778
Mieszkanie 3 pokoi
66.0 – 116.0
170,249 – 420,081
Mieszkanie 4 pokoi
87.0
253,143
Agencja
eNovogradnja
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$195,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 41–75 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny z basenem i SPA w Becici. Budynek posiada 7 pięter i 24 apartamenty z widokiem na morze, windę panoramiczną, basen, strefę relaksu, sauny i garaż podziemny. Odległość od morza - 400 metrów.Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny oferuje hipnotyzujące widoki na morze, Sveti…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
217,994
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
318,902
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$158,322
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny w malowniczej i komfortowej okolicy Tivat.Nowoczesny kompleks mieszkalny klasy premierowej położony w jednym z najbardziej malowniczych i komfortowych obszarów Tivat. Jest to wyjątkowa okazja dla osób poszukujących połączenia komfortu, jakości i doskonałej lokalizacji.Prz…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje