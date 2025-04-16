Kompleks mieszkalny Lenara Residence

Rusca Son (Lenara Residence) to nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici, położony zaledwie 5 minut od morza. Projekt składa się z 23 apartamentów: 4 studia, 10 1 + 1 apartamenty, 7 2 + 1 apartamenty i 2 dwupoziomowe penthouses. Kompleks oferuje apartamenty z widokiem na morze, częściowy widok na morze, tarasy, ogród i penthouses z tarasami panoramicznymi i własne baseny nieskończoności. Kompleks został stworzony w formie apartamentu hotel z infrastrukturą do komfortowego życia i wynajęcia: SPA, fitness, sauna, basen, sprzątanie i parking. Na lokalnym piętrze znajduje się bezpośredni dostęp do strefy SPA, fitness i basen, a apartamenty na tym poziomie mają tarasy z dostępem do basenu i obszary do opalania. Szczególną uwagę zwraca się na komfort i infrastrukturę: kompleks jest wyposażony w dwupoziomowy parking dla 23 samochodów, który zapewnia wygodne manewrowanie i zakwaterowanie nawet dla dużych samochodów. Architektura budynku obejmuje nowoczesne fasady, przestronne tarasy i przemyślany układ skupiony na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni i widoki na morze. Kompleks znajduje się w Becici - jednym z najbardziej popularnych obszarów wypoczynkowych na Riwierze Budva. Obszar ten znany jest z szerokiej piaszczystej plaży, która jest uważana za jedną z najlepszych w Czarnogórze, a także rozwiniętą infrastrukturę do rekreacji i życia. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu są: Promenada i plaża Bechichiretiana, kawiarnie i kluby plażowe supermarkety i codzienne trasy spacerowe wzdłuż morza Również w kilka minut jazdy jest Stare Miasto Budva - historyczne i turystyczne centrum regionu z restauracjami, butikami i życiem kulturalnym. Lokalizacja łączy spokój dzielnicy mieszkalnej i bliskość do działalności turystycznej, co sprawia, że kompleks wygodny zarówno dla stałego pobytu, jak i wynajem.