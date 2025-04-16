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Kompleks mieszkalny Lenara Residence

43 b, Czarnogóra
od
$210,185
;
9
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ID: 38147
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 11
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 27.06.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    43 b

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Rusca Son (Lenara Residence) to nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici, położony zaledwie 5 minut od morza. Projekt składa się z 23 apartamentów: 4 studia, 10 1 + 1 apartamenty, 7 2 + 1 apartamenty i 2 dwupoziomowe penthouses. Kompleks oferuje apartamenty z widokiem na morze, częściowy widok na morze, tarasy, ogród i penthouses z tarasami panoramicznymi i własne baseny nieskończoności. Kompleks został stworzony w formie apartamentu hotel z infrastrukturą do komfortowego życia i wynajęcia: SPA, fitness, sauna, basen, sprzątanie i parking. Na lokalnym piętrze znajduje się bezpośredni dostęp do strefy SPA, fitness i basen, a apartamenty na tym poziomie mają tarasy z dostępem do basenu i obszary do opalania. Szczególną uwagę zwraca się na komfort i infrastrukturę: kompleks jest wyposażony w dwupoziomowy parking dla 23 samochodów, który zapewnia wygodne manewrowanie i zakwaterowanie nawet dla dużych samochodów. Architektura budynku obejmuje nowoczesne fasady, przestronne tarasy i przemyślany układ skupiony na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni i widoki na morze. Kompleks znajduje się w Becici - jednym z najbardziej popularnych obszarów wypoczynkowych na Riwierze Budva. Obszar ten znany jest z szerokiej piaszczystej plaży, która jest uważana za jedną z najlepszych w Czarnogórze, a także rozwiniętą infrastrukturę do rekreacji i życia. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu są: Promenada i plaża Bechichiretiana, kawiarnie i kluby plażowe supermarkety i codzienne trasy spacerowe wzdłuż morza Również w kilka minut jazdy jest Stare Miasto Budva - historyczne i turystyczne centrum regionu z restauracjami, butikami i życiem kulturalnym. Lokalizacja łączy spokój dzielnicy mieszkalnej i bliskość do działalności turystycznej, co sprawia, że kompleks wygodny zarówno dla stałego pobytu, jak i wynajem.

Lokalizacja na mapie

43 b, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Lenara Residence
43 b, Czarnogóra
od
$210,185
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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