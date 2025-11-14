Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Hotel C Residences - Luksusowe górskie Doliny Żywych 124; Kolašin

Lokalizacja: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Czarnogóra

Typ budynku: Hotel Ski- in / ski- out & rezydencje marki

Wysokość: 1,450m nad poziomem morza

Spa & Wellness: ekskluzywny obiekt o powierzchni 1000 m ²

O rozwoju

Hotel C to sztandarowy budynek mieszkalny i gościnny położony w samym sercu 1450 Village - tętniące życiem społeczne i handlowe centrum Dolin Kolašin. Położony na wysokości 1450 metrów nad poziomem morza, budynek oferuje natychmiastowy dostęp do wyciągów narciarskich, restauracji, après- lounges narciarskich, i obiektów detalicznych, przy jednoczesnym zachowaniu spokoju i naturalnego piękna Alp Czarnogóry.

W budynku znajduje się centrum spa i wellness o powierzchni 1000 m ² - jedno z największych w ośrodku - oferujące mieszkańcom i gościom szeroki zakres zabiegów, urządzeń termalnych, basenów wewnętrznych, saun i stref relaksu. To stanowisko Hotel C jako zamożnej rezydencji w ramach szerszego planu Kolašin Valleys.

W ramach ośrodka zaplanowanego przez Ecosign (Whistler Blackcomb), Hotel C zapewnia dostęp do ski- in / ski- out, wykończenia premium i profesjonalne usługi hotelowe, tworząc bezproblemową mieszankę własności prywatnej i resort życia.

Funkcje budynku

Spa & Wellness (1000 m ²):

Kryty basen ogrzewany

Strefy termiczne (sauny, pomieszczenia parowe, fontanny lodowe)

Pokoje lecznicze i masaże

Salony relaksacyjne z widokami na góry

Profesjonalny konsjerż wellness

Usługi internetowe:

24 / 7 recepcji i concierge

Usługi w zakresie sprzątania i bielenia

Magazynowanie pomieszczeń narciarskich i sprzętu

Restauracje i kawiarnia (parter)

Bezpośredni dostęp do tras narciarskich

Year- Round Living:

Zima: dostęp do tras narciarskich / skiout, wypielęgnowane zbocza, atmosfera après- ski

Lato: klimat alpejski (18- 24 ° C), szlaki turystyczne, wellness na świeżym powietrzu

Rodzaje rezydencji

Studio, 1-sypialnia i 2-pokojowe apartamenty dostarczone w pełni umeblowane i pod klucz:

Premium urządzenia kuchenne (zintegrowane)

Ogrzewanie podłogowe w całym

Materiały naturalne (kamień, wykończenie drewna)

Budowa szaf i magazynów

Okna na suficie z widokami na góry

Opcjonalny program zarządzania czynszem dostępny dla właścicieli poszukujących generowania dochodów.

Najważniejsze punkty inwestycji