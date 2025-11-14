Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Andrijevica Municipality, Czarnogóra
$161,692
9
ID: 35421
Data aktualizacji: 27.04.2026

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Andrijevica Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

Hotel C Residences - Luksusowe górskie Doliny Żywych 124; Kolašin

Lokalizacja: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Czarnogóra
Typ budynku: Hotel Ski- in / ski- out & rezydencje marki
Wysokość: 1,450m nad poziomem morza
Spa & Wellness: ekskluzywny obiekt o powierzchni 1000 m ²

O rozwoju

Hotel C to sztandarowy budynek mieszkalny i gościnny położony w samym sercu 1450 Village - tętniące życiem społeczne i handlowe centrum Dolin Kolašin. Położony na wysokości 1450 metrów nad poziomem morza, budynek oferuje natychmiastowy dostęp do wyciągów narciarskich, restauracji, après- lounges narciarskich, i obiektów detalicznych, przy jednoczesnym zachowaniu spokoju i naturalnego piękna Alp Czarnogóry.

W budynku znajduje się centrum spa i wellness o powierzchni 1000 m ² - jedno z największych w ośrodku - oferujące mieszkańcom i gościom szeroki zakres zabiegów, urządzeń termalnych, basenów wewnętrznych, saun i stref relaksu. To stanowisko Hotel C jako zamożnej rezydencji w ramach szerszego planu Kolašin Valleys.

W ramach ośrodka zaplanowanego przez Ecosign (Whistler Blackcomb), Hotel C zapewnia dostęp do ski- in / ski- out, wykończenia premium i profesjonalne usługi hotelowe, tworząc bezproblemową mieszankę własności prywatnej i resort życia.

Funkcje budynku

Spa & Wellness (1000 m ²):

  • Kryty basen ogrzewany
  • Strefy termiczne (sauny, pomieszczenia parowe, fontanny lodowe)
  • Pokoje lecznicze i masaże
  • Salony relaksacyjne z widokami na góry
  • Profesjonalny konsjerż wellness

Usługi internetowe:

  • 24 / 7 recepcji i concierge
  • Usługi w zakresie sprzątania i bielenia
  • Magazynowanie pomieszczeń narciarskich i sprzętu
  • Restauracje i kawiarnia (parter)
  • Bezpośredni dostęp do tras narciarskich

Year- Round Living:

  • Zima: dostęp do tras narciarskich / skiout, wypielęgnowane zbocza, atmosfera après- ski
  • Lato: klimat alpejski (18- 24 ° C), szlaki turystyczne, wellness na świeżym powietrzu

Rodzaje rezydencji

Studio, 1-sypialnia i 2-pokojowe apartamenty dostarczone w pełni umeblowane i pod klucz:

  • Premium urządzenia kuchenne (zintegrowane)
  • Ogrzewanie podłogowe w całym
  • Materiały naturalne (kamień, wykończenie drewna)
  • Budowa szaf i magazynów
  • Okna na suficie z widokami na góry

Opcjonalny program zarządzania czynszem dostępny dla właścicieli poszukujących generowania dochodów.

Najważniejsze punkty inwestycji

  • Centralna lokalizacja w 1450 Village (centrum kurortu)
  • Największy obiekt spa w ośrodku (1000 m ²)
  • Profesjonalne zarządzanie hotelami i usługi
  • Brak ograniczeń dotyczących własności zagranicznej
  • Bez podatku od nieruchomości, bez podatku od spadków
  • 45 minut od lotniska Podgorica (autostrada bezpośrednia)
  • Czarnogóra na ścieżce przystąpienia do UE

Podobne kompleksy
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$193,173
VAT
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$292,920
VAT
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$215,289
VAT
Inne kompleksy
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Pokaż wszystko Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$292,920
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, CzarnogóraTyp budynku: Hotel & kompleks mieszkalnyWysokość: 1,450m nad poziomem morzaJednostki ogółem: 193 jednostki zakwaterowania (77 mieszkań dostępnych na zakup)O rozwojuHotel Kilimandżaro jest flagowym budynkiem w samym sercu K…
Deweloper
Kolasin Valleys
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Kolasin Valleys
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Pokaż wszystko Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$215,289
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Kolašin Valleys jest największym górskim ośrodkiem rozwoju na Bałkanach, arcydzieło Ecosign - kanadyjskiej firmy za Whistler Blackcomb i ponad 400 ośrodków narciarskich na całym świecie. Położony w Alpach Czarnogóry w ramach chronionej rezerwatu przyrody, kurort obejmuje dwie elewacje (1450 …
Deweloper
Kolasin Valleys
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Kolasin Valleys
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Pokaż wszystko Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$193,173
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Położenie: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, CzarnogóraTyp budynku: Boutique hotel & rezydencje z premium udogodnieniaWysokość: 1,600m nad poziomem morzaZakończenie: Zima 2025O rozwojuThyme Residences znajduje się w centrum mieszkalnym społeczności K16 Peak w 1600 Vil…
Deweloper
Kolasin Valleys
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Kolasin Valleys
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje