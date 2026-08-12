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Condo na sprzedaż w Czarnogóra

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Herceg Novi
3
Budva
41
Tivat
54
Becici
44
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345 obiektów total found
Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
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Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$210,575
VAT
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Condo w , Czarnogóra
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Condo
, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$173,753
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Condo w Dr Ljubomira Rasovica, Czarnogóra
Condo
Dr Ljubomira Rasovica, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 7
Komfortowe życie w stylu jest to, co Lumen Homes Residential Complex oferuje w cichym i przy…
$234,087
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Condo w Kolasin Municipality, Czarnogóra
Condo
Kolasin Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 11
Apartament mieszkalny kompleks w mieście Bar, 150 metrów od morza. W odległości spaceru port…
Cena na zgłoszenie
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Condo 2 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z panoramicznym widokiem na morze w strefie Centrale, Lustica Bay kompleks • 1 sy…
$498,155
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$177,737
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/11
Oferujemy na sprzedaż studio w kompleksie Belvedere Residence, położony w jednym z najbardzi…
$111,854
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Piętro 2/4
Apartament jest oferowany na sprzedaż w kompleksie luksusowych domów Dukley Gardens nad Adri…
$1,44M
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Condo 2 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Oferujemy na sprzedaż apartamenty z 1 sypialnią w Marina Village, Luštica Bay - dzielnicy mi…
$980,166
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Condo 1 pokój w Rafailovici, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Rafailovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/9
Oferujemy na sprzedaż studio z widokiem na morze w kompleksie Casa al Mare w Becici - 50 met…
$176,026
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Condo w Bogisici, Czarnogóra
Condo
Bogisici, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 558 m²
Wyjątkowy nowoczesny kompleks willi, w tradycyjnym stylu Czarnogóry, w samym sercu Półwyspu …
$3,46M
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Condo w Przno, Czarnogóra
Condo
Przno, Czarnogóra
Powierzchnia 73 m²
$556,409
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo w Rafailovici, Czarnogóra
Condo
Rafailovici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/11
Kompleks mieszkalny Premium na pierwszej linii Rafailovichi - inwestycja w jakość i stabilno…
$357,896
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w cichej zielonej oko…
$147,435
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Condo 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Condo 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 6
Parametry podstawowe: Położenie: Porto Czarnogóra, Tivat. Plac: 135 m2 Struktura: 2 sypialni…
$1,56M
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Condo w , Czarnogóra
Condo
, Czarnogóra
The Peaks - Apartamenty The Peaks Apartments jest kolekcją premium rezydencji w najbardziej …
$990,544
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Condo 2 pokoi w Health trail, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Health trail, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/4
Oferujemy na sprzedaż przytulny apartament w kompleksie mieszkalnym Adria w Herceg Novi - je…
$171,817
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Condo w , Czarnogóra
Condo
, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$528,855
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Condo 2 pokoi w 43 b, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
43 b, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/5
Oferujemy na sprzedaż apartament z 1 sypialnią w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w Becici…
$212,754
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Condo w Czarnogóra
Condo
Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny w Risan - komfort i styl nad morzem Odkryj wyjątkową okazję do życia w j…
$220,925
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 33 m²
$216,939
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Deweloper
Mereha Developments
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Condo 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 5/8
Oferujemy na sprzedaż słoneczny apartament z 2 sypialniami i taras z widokiem na morze w Bec…
$387,454
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Condo 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2/2
Oferujemy na sprzedaż apartament z 2 sypialniami w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w okol…
$247,002
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Condo w Kumbor, Czarnogóra
Condo
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Oferujemy ekskluzywne apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym położonym w malownicz…
$301,933
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowy projekt dużej firmy budowlanej nad Budwą, zaledwie 350 metrów od starożytnej częśc…
$547,740
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na morze w Porto Montenegro - budynek …
$799,124
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Condo 2 pokoi w Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4/8
Na sprzedaż jest jednopokojowy pięciogwiazdkowy hotel SIRO, pierwszy hotel marki SIRO Kerzne…
$576,174
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Condo w Kolasin, Czarnogóra
Condo
Kolasin, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
$186,365
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Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
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Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Dukley Gardens, położony na Półwyspie Zavala, w samym sercu tętniącej życiem Riwiery Budva w…
$945,572
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Condo 2 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Oferujemy na sprzedaż apartament z 1 sypialnią w dzielnicy Heights kompleksu Luštica Bay - j…
$608,856
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Parametry nieruchomości w Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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