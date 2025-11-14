Apart hotel Crowne Plaza Kolašin

ID: 35098
Data aktualizacji: 7.04.2026

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kolašin Municipality
  • Miasteczko
    Kolasin
  • Adres
    Mirka Vesovica, 9 B S Ski Rental

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

Crowne Plaza Kolašin: Twój majątek w Czarnogórze, zarządzany przez Global Brand

🏔️Pierwsza lokalizacja - Serce Kolašin
Nowoczesny 4-gwiazdkowy hotel (całkowita powierzchnia 11,368 m ²) położony w centrum głównej góry i wellness w północnej Czarnogórze. Wszystko czego potrzebujesz jest w odległości spaceru.

✨World- Class Infrastruktura hotelu

  • Centrum SPA (564 m ²), klub fitness, kryty basen

  • Restauracja (270 m ²) i bar, obsługa pokoju

  • Boutiques, parking podziemny

  • Wyłączne usługi dla właścicieli: transfery, wynajem sprzętu, prywatne wycieczki

💰Twoje korzyści - od dnia zakupu

  • Próg wejścia: od 150 000 EUR

  • Wydajność gwarantowana: 8% rocznie w euro

  • Przewidywana liczba osób: 80- 85% dzięki zapotrzebowaniu turystycznemu przez cały rok

📈Wzrost kapitału + UE Zezwolenie na pobyt

  • Po przystąpieniu Czarnogóry do UE (2028 r.) przewiduje się wzrost wartości nieruchomości o 15- 20%

  • Zakup automatycznie daje Państwu pozwolenie na pobyt Czarnogóry, które będzie równoważne z unijnym zezwoleniem na pobyt od 2028 r.

🔑Zostań właścicielem aktywów zarządzanych przez IHG (Crowne Plaza)
Dowiedz się więcej o wyborze mieszkania i blokady w gwarantowanych zwrotach eurodenominowanych dzisiaj.

