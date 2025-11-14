Kamienica Palace Florio by Concord

Położenie Pałacu Florio znajduje się wzdłuż lokalnej drogi przybrzeżnej, zaledwie 5 metrów od morza. Bezpośrednie otoczenie pałacu charakteryzuje historyczny rdzeń osady Prčanj, krajobraz przyrodniczy oraz obecność kilku indywidualnych zabytków kulturalnych i historycznych. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się ponte- mandraći (autentyczne kamienne doki) z cumowania małych łodzi, z których jeden należy do pałacu.

Pałac został zbudowany w połowie XVII wieku przez bardzo wpływową i bogatą rodzinę Florio. Posiada szerokie korytarze, solidne drewniane drzwi z panelami, i luksusowo traktowany odcinek pierwszego piętra, który jest bardzo reprezentatywny. Na pierwszym piętrze znajduje się recepcja z reprezentatywnym salonem. Został stworzony około 1800 w stylu Imperium. Pierwotnie zachowany salon (od podłogi do sufitu) stanowi jeden z najlepszych przykładów tego stylu w Zatoce Kotor.

Poprzez kompleksową rekonstrukcję pałac zachowuje istniejące wymiary i liczbę pięter. Na parterze, nie będzie duża kuchnia, obszar piwnicy wina i tawerna - idealne miejsce na spotkania, ze ścianami ozdobionymi zachowanymi dokumentami historycznymi o pałacu i rodzinie Florio. Od pierwszego piętra, przez zachowane monumentalne schody z kamienia Brač, dociera się do salonu i kominka, które prowadzą do balkonu z widokiem na Zatokę Kotor. Na tym piętrze znajduje się także jadalnia pałacowa i kuchnia. Na drugim piętrze znajdują się sypialnie, a na poddaszu znajduje się pokój z łazienką.

Pałac dziedziniec jest bogaty w udogodnienia, w tym kuchnia letnia z centralnym kominkiem, a także relaksu z spa i siłowni. Duży basen znajduje się w centralnej części dziedzińca. Oprócz pałacu znajduje się kaplica z 1798 r., stara studnia i garaż dla sześciu pojazdów, na którym znajduje się taras do socjalizacji i relaksu, z którego widok na Zatokę Kotor.