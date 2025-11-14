  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Prcanj
  4. Kamienica Palace Florio by Concord

Kamienica Palace Florio by Concord

Prcanj, Czarnogóra
od
$3,48M
od
$5,801/m²
BTC
41.4018299
ETH
2 170.0469133
USDT
3 441 280.6034930
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32609
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Prcanj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Położenie Pałacu Florio znajduje się wzdłuż lokalnej drogi przybrzeżnej, zaledwie 5 metrów od morza. Bezpośrednie otoczenie pałacu charakteryzuje historyczny rdzeń osady Prčanj, krajobraz przyrodniczy oraz obecność kilku indywidualnych zabytków kulturalnych i historycznych. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się ponte- mandraći (autentyczne kamienne doki) z cumowania małych łodzi, z których jeden należy do pałacu.

Pałac został zbudowany w połowie XVII wieku przez bardzo wpływową i bogatą rodzinę Florio. Posiada szerokie korytarze, solidne drewniane drzwi z panelami, i luksusowo traktowany odcinek pierwszego piętra, który jest bardzo reprezentatywny. Na pierwszym piętrze znajduje się recepcja z reprezentatywnym salonem. Został stworzony około 1800 w stylu Imperium. Pierwotnie zachowany salon (od podłogi do sufitu) stanowi jeden z najlepszych przykładów tego stylu w Zatoce Kotor.

Poprzez kompleksową rekonstrukcję pałac zachowuje istniejące wymiary i liczbę pięter. Na parterze, nie będzie duża kuchnia, obszar piwnicy wina i tawerna - idealne miejsce na spotkania, ze ścianami ozdobionymi zachowanymi dokumentami historycznymi o pałacu i rodzinie Florio. Od pierwszego piętra, przez zachowane monumentalne schody z kamienia Brač, dociera się do salonu i kominka, które prowadzą do balkonu z widokiem na Zatokę Kotor. Na tym piętrze znajduje się także jadalnia pałacowa i kuchnia. Na drugim piętrze znajdują się sypialnie, a na poddaszu znajduje się pokój z łazienką.

Pałac dziedziniec jest bogaty w udogodnienia, w tym kuchnia letnia z centralnym kominkiem, a także relaksu z spa i siłowni. Duży basen znajduje się w centralnej części dziedzińca. Oprócz pałacu znajduje się kaplica z 1798 r., stara studnia i garaż dla sześciu pojazdów, na którym znajduje się taras do socjalizacji i relaksu, z którego widok na Zatokę Kotor.

Lokalizacja na mapie

Prcanj, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Czarnogóra
od
$483,975
VAT
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$84,371
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Kamienica Palace Florio by Concord
Prcanj, Czarnogóra
od
$3,48M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Czarnogóra
od
$108,179
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na 2 piętrach 45 m kw, w pełni wyposażony w meble i naczynia oraz wszystkie niezbędne urządzenia gospodarstwa domowegoZ pięknym widokiem na Savin Cook i jego okolicyCena 99 000 euro bez mebli lub 125 000 euro pod klucz
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Pokaż wszystko Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$84,371
ADRIA MONTENEGRO to nowoczesne miasteczko w stylu śródziemnomorskim -, zbudowane na wybrzeżu Adriatyku w parku leśnym # 39; s. Herceg Novi. Kompleks znajduje się w oddzielnym obszarze chronionym. Wzdłuż granicy płynie górska rzeka; przejście przez nią można znaleźć w lesie, który nie podlega…
Deweloper
Montenegro Sun Realty
Zostaw prośbę
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Pokaż wszystko Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Czarnogóra
od
$483,975
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
BUY Z CRYPTO - zarobić w euro! Niezawodne inwestycje z gwarantowanym dochodem.Mountain Retreat by Dukley - twój dom górski, który generuje dochód.Północny region Czarnogóry jest priorytetem rządowego programu rozwoju, zapewniając roczny przepływ turystów.Inwestując w nieruchomości naszego ko…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje