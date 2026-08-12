Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Działki

Działki na sprzedaż w Czarnogóra

;
1 246 obiektów total found
Działka w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Działka
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Na sprzedaż urbanizowana działka o powierzchni 654 m2, położona w cichej i prestiżowej dziel…
$312,077
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Urbanizowane ziemie w doskonałej lokalizacji, poniżej głównej drogi w Kamenovo, obszar Budva…
$692,774
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Ziemia rozwoju z fanstastycznymi widokiem na morze, BudvaPlanning szczegóły: Wskaźnik gęstoś…
$2,49M
Zostaw prośbę
Działka w Budva, Czarnogóra
Działka
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 3 004 m²
Wyjątkowa okazja do nabycia dużej działki budowlanej w Podkošljun, Budva, jednym z najbardzi…
$1
VAT
Zostaw prośbę
Działka w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Działka
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Plac inwestycyjny na sprzedaż w Bogisici, LusticaInvestment z niesamowitym widokiem na morze…
$2,08M
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Wielka działka na sprzedaż powyżej Sveti Stefan Znajduje się w pobliżu klasztorów Rustovo i …
$462,443
Zostaw prośbę
Działka w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Działka
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Ziemia z planowaniem na sprzedaż w Kavac Plac ten znajduje się w Kavac, oferując piękny wido…
$1,11M
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Plot Area: 732 m2Plac budowlany położony w cichej miejscowości Kuljace, obszar Budva. Plac m…
$152,410
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Budva, Mogren - Urbanizowana ziemia dla saleSite znajduje się nad Mogren plaży i Budva- Tiva…
$2,93M
Zostaw prośbę
Działka w Lustica, Czarnogóra
Działka
Lustica, Czarnogóra
Land w pobliżu plaży Zanjice, Lustica Plac jest 2850 m kw., a zaledwie 300 m od zapierającej…
$369,480
Zostaw prośbę
Działka w Mrcevac, Czarnogóra
Działka
Mrcevac, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 337 m²
Wprowadzenie wyjątkowej urbanizowanej dzia? ki w wysoko po? udniowej dzielnicy Gradiošnica, …
$97,230
VAT
Zostaw prośbę
Działka w Katun Rezevici, Czarnogóra
Działka
Katun Rezevici, Czarnogóra
Na sprzedaż znajduje się wyjątkowo duży plac budowlany o powierzchni 1,648 m ² w Reževići, j…
$1,03M
Zostaw prośbę
Działka w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Działka
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Powierzchnia działki: 7,771m2.Dostęp do drogi: tak Na działkę składają się dwa działki miejs…
$1,08M
Zostaw prośbę
Działka w Becici, Czarnogóra
Działka
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 1 014 m²
Nieruchomości, Czarnogóra, BečićiNa sprzedaż znajduje się działka o powierzchni 2,869 m ² w …
$1,44M
Zostaw prośbę
Działka w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Działka
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Doskonała działka z pozwoleniem na planowanie, Zagora Z działki znajduje się piękny widok z …
$688,156
Zostaw prośbę
Działka w Kavac, Czarnogóra
Działka
Kavac, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 1 298 m²
Odkryj doskonałą okazję inwestycyjną w Kavač, Kotor, jednym z miejsc szybko rosnących i najb…
$253,423
VAT
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Plot Area: 608 m2Plac budowlany położony w cichej miejscowości Kuljace, obszar Budva. Plac m…
$126,362
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Przegląd właściwości Piękne 140,000m2 działki ziemi znajduje się w Crkvine, zaledwie 10 km o…
$865,968
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Ziemia urbanizowana w doskonałej lokalizacji, z wyjątkowym widokiem na morze, Podkosljun, Bu…
$1,27M
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Duży obszar wzdłuż krawędzi klifu morskiego, tuż pod autostradą, z panoramicznym widokiem na…
$462
Zostaw prośbę
Działka w Herceg Novi, Czarnogóra
Działka
Herceg Novi, Czarnogóra
Dzielnica o powierzchni 634 m2 jest na sprzedaż w malowniczej części Kamenari, gminy Herceg …
$266,718
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Całkowita powierzchnia powierzchni wynosi 9,417 m2, z czego tylko 2,169 m2 jest urbanizowane…
$1,25M
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Plot Area: 802 m2Urbanizowana działka znajduje się w spokojnej miejscowości Kuljace, obszar …
$166,681
Zostaw prośbę
Działka w Lustica, Czarnogóra
Działka
Lustica, Czarnogóra
Doskonałe działki budowlane z widokiem na morze w doskonałej lokalizacji wybrzeża zaledwie 1…
$723,949
Zostaw prośbę
Działka w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Działka
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Placówka na sprzedaż w pobliżu strefy nabrzeża morskiego dla budynków mieszkalnych * Powierz…
$364,090
Zostaw prośbę
Działka w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Działka
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Doskonała ziemia w Dobrocie, ze wszystkimi miejskimi komunikacjami. Doskonała działka na spr…
$968,635
Zostaw prośbę
Działka w Lustica, Czarnogóra
Działka
Lustica, Czarnogóra
Bigova - grunty rozwojowe obok Bigova Kompleks zatok Powierzchnia gruntu: 5,000 m2 - 20,000 …
$329
Zostaw prośbę
Działka w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Działka
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Grunty zurbanizowane w Krasici Ziemia znajduje się w miejscowości Lustica w Krasici. Jest be…
$1,56M
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Budva, Stanici - Urbanizowana ziemia na saleSite znajduje się w starej miejscowości Stanisi.…
$2,26M
Zostaw prośbę
Działka w Czarnogóra
Działka
Czarnogóra
Wyjątkowa okazja do zdobycia głównej działki w prestiżowej dzielnicy Budva Komosevina, oferu…
$565,766
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się