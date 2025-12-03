  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Czarnogóra

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Budva Municipality
41
TOP TOP
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Czarnogóra
od
$304,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
1 obiekt nieruchomości 1
Luxury Seafront Complex in Becici, Budva Location: Becici, Budva, Montenegro Total area: 40,800 m² Format: 142 residences and 154 hotel rooms A reliable developer with a proven track record of successful projects in Montenegro. Perfect blend of coastal luxury, comfort, and strong in…
Agencja
DOO MNG Built
Zamknij
TOP TOP
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Becici, Czarnogóra
od
$144,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
2 obiekty nieruchomości 2
Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade! Prices starting from €81,000 Apartments in a new complex just 350 meters from the azure coast of Bečići, close to the best beaches, restaurants, and prestigious hotels like Splendid and Iberostar 4*. Here, the…
Agencja
DOO MNG Built
Zamknij
TOP TOP
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Tivat, Czarnogóra
od
$118,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Agencja
DOO MNG Built
Zamknij
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Boreti, Czarnogóra
od
$166,469
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 53–67 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезидентов. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8 – 67.0
178,227 – 266,295
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$754,199
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych - zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Jest to miejsce, gdzie przemyślany design, wysokie standardy konstrukcyjne i wspaniałe widoki panoramiczne tworzą wyjątko…
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!Wyposażenie: Nowy kompleks mieszkalny z unikalną konstrukcją architektoniczną, opracowany przez słynne międzynarodowe biuro Businessart, posiada koncepcję nowoczesnej, wygodnej i jednocześnie estetycznie atrakc…
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 38–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny. Futurystyczne rozwiązanie architektoniczne z elementami klasycznego wzornictwa, które tworzy jego wyjątkowość. W oparciu o tradycję i spojrzenie w przyszłość, projekt ten nie tylko zaskakuje, ale również doskonale pasuje do niesamowitego krajobrazu Czarnog…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.5 – 55.0
121,635 – 153,527
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
212,147
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$154,823
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 41–63 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w Budva.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i przyjaznej środowisku dzielnicy Budva - Dubovica. Lokalizacja ta oferuje spokojne, naturalne położenie z malowniczymi widokami na góry i morze, będąc zaledwie kilka minut od centrum handlowe…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
154,718
Mieszkanie 2 pokoi
63.0
232,097
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 43–116 m²
44 obiekty nieruchomości 44
< p > Żywy kompleks apartamentów „River Side” w Igalo. Kompleks jest na etapie wewnętrznych prac wykończeniowych. Uruchomienie planowane jest na 2022 r. < / p > < p > Warianty mieszkań na sprzedaż: < / p > < ul > < li > Apartamenty jednopokojowe o powierzchni 39–93 m2 od 87 500 euro. < / li …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
144,227
Mieszkanie 2 pokoi
48.0 – 92.0
164,507 – 351,539
Mieszkanie 3 pokoi
66.0 – 116.0
170,134 – 419,796
Mieszkanie 4 pokoi
87.0
252,971
Agencja
eNovogradnja
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Prcanj, Czarnogóra
od
$151,304
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
🌊 Wyłączne inwestycje w Prchan - tylko 80 metrów od morza!Budowa unikalnego kompleksu mieszkalnego jest wykonywana w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Czarnogórze - w mieście Prchan, na brzegu Zatoki Boko- Kotor.📈 To nie jest tylko nieruchomość - jest to gotowa inwestycja o gwaranto…
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zamknij
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tivat, Czarnogóra
od
$138,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–69 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.Kompleks mieszkalny klasy Premium składa się z 18 domów z podziemnym parkingiem. 94 miejsca parkingowe na parkingu podziemnym, 1 piętro pomieszczeń handlowych. Zamknięte terytorium, ochrona, monitoring, windy. W ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
51.0 – 69.0
196,131 – 265,564
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Czarnogóra
od
$1,16M
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 207 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Osłonięty kompleks willi nad projektem Portonovi w Kumbor jest nowoczesnym i luksusowym kompleksem mieszkalnym z panoramicznym widokiem na zatokę i szerokim zestawem własnych udogodnień.Kompleks składa się z 3 faz budowy, które obejmują 200 + luksusowe wille, z których każda podzielona jest …
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Rezydencja Emerald Residence
Sustas, Czarnogóra
od
$77,942
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 36–73 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Twórcy kompleksu mieszkalnego „Emerald Residence” są przekonani, że dzisiejsze życie w Czarnogórze zgodnie z zasadą „Mój dom to moja forteca” nie jest nowoczesne. Ludzie chcą nowych, bardziej harmonijnych relacji zarówno z naturą, jak i między sobą. Aby to zrobić, zajmujemy przestrzeń miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 57.1
127,935 – 162,710
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 73.5
174,833 – 200,758
Nieruchomości komercyjne
51.0
89,936
Deweloper
Emerland Residence
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Czarnogóra
od
$713,912
Powierzchnia 107–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
793,224
Mieszkanie 3 pokoi
137.0
980,714
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Czarnogóra
od
$407,160
Rok realizacji 2025
Apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie w najlepszej lokalizacji na Riwierze Herceg Novi, 150 metrów od morza i projektu Portonovi. Wspaniały widok na morze otoczony nietkniętą przyrodą, bezpieczeństwo okrągłego zegara i skomplikowana infrastruktura sprawi, że pobyt będzie komfortowy i ni…
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$184,879
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Budynek Eva Residence znajduje się w najpiękniejszej i najcichszej okolicy miasta Tivat (Czarnogóra), w otoczeniu luksusowych willi i kompleksu mieszkalnego. Budynek składa się z 10 apartamentów, z czego 6 to apartamenty z jedną sypialnią, 3 apartamenty dwupoziomowe z dwiema sypialniami i …
Deweloper
Kraft Construction
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Czarnogóra
od
$152,798
Opcje wykończenia Gotowe
Za sprzedaż! Apartamenty z bezpośrednim widokiem na morze w Bečići!Nowy budynek mieszkalny ukończony w 2020 r. - budowa wysokiej jakości w nowoczesnej okolicy w pobliżu kompleksu Monte Dreams. Budynek jest w 80% zajęty.Morze jest oddalone zaledwie 800 m, z sklepami i wszelką niezbędną infras…
Agencja
DOO MNG Built
Zamknij
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Zespół mieszkaniowy ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Czarnogóra
Cena na żądanie
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$2,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Spektakularny apartament dwupoziomowy z panoramicznymi widokami Adriatyku - Porto CzarnogóraPowierzchnia całkowita: 179 m ² (110 m ² wnętrze + 69 m ² tarasy)Sypialnie: 2 (możliwość przedłużenia do 4)Kąpiele: 2Cena za m ²: 10,027 €/ m ²Doświadcz wysokiego życia na wybrzeżu w prestiżowych Thea…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Budva, Czarnogóra
od
$216,750
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty 1+1, 2+1, 3+1 o powierzchni od  Na sprzedaż apartamenty o powierzchni od 52 do 112  m2 w powstającym nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus z basenem i ogrodzonym terenem, zlokalizowanym w nowej, malowniczej okolicy Tivat Donja Lastva. Apartamenty zlokalizowane …
Agencja
Montenegro Intel city
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Dobrota, Czarnogóra
od
$212,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 56–59 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyposażenie:Nowy kompleks mieszkalny zaprojektowany, aby zapewnić luksusowy komfortdomy letniskowe w pięknej atmosferze. Gwarancja wysokiej jakościMateriały i zawartość, które odróżniają ją od konkurentów, a mianowicie: Garaż. Monitoring wideo. Utrzymanie mieszkania. Otwarty basen. Kryty obs…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0 – 59.0
322,175 – 347,763
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 51–78 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE reprezentuje najbardziej istotny format rynku europejskiego — przytulneapartamenty od 34 m² z funkcjonalnymi rozwiązaniami planistycznymi.LokalizacjaJedna z najbardziej spektakularnych i wygodnych lokalizacji w mieście Budva.BUDVA słusznie uważana je…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0 – 55.6
189,185 – 217,885
Mieszkanie 2 pokoi
78.2
289,992
Deweloper
Deluxe estate Montenegro
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Czarnogóra
od
$1,70M
Rok realizacji 2027
Wprowadzenie Synchro Yards - długo oczekiwanej nowej dzielnicy mieszkalnej Porto Czarnogóra, zaprojektowanej dla tych, którzy cenią luksus, komfort i inspirację.Położony na nabrzeżu, tuż przy wodzie, obszar ten ma stać się numerem jeden wybór popularności w Porto Czarnogóra. W nowej dzielnic…
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Zespół mieszkaniowy Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Zespół mieszkaniowy Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Zespół mieszkaniowy Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Zespół mieszkaniowy Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Zespół mieszkaniowy Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Becici, Czarnogóra
od
$305,424
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 56–113 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići.   Sales launch of apartments in the five-star Melia Hotel – directly on the waterfront in Bečići! Don’t miss the opportunity to own a beachfront residence managed by the international hotel brand Melia!   Sea-view apartments are l…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0 – 58.0
306,124 – 451,975
Mieszkanie 2 pokoi
113.0
1,01M
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Czarnogóra
od
$217,435
Powierzchnia 44–189 m²
19 obiekty nieruchomości 19
Hotel Harmony Apart położony jest w samym sercu Czarnogóry, w elitarnej dzielnicy Riwiery Budwan na półwyspie Zaval, który był jednym z chronionych zakątków nietkniętej przyrody. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od morza i czystej, zadbanej plaży. Wszystkie tarasy oferują wspaniały…
Deweloper
MS Invest
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$117,908
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 44–181 m²
4 obiekty nieruchomości 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0
178,766
Mieszkanie 2 pokoi
57.0 – 109.0
228,081 – 616,435
Mieszkanie 3 pokoi
181.0
1,17M
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Czarnogóra
od
$289,030
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$161,681
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 43–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek mieszkalny na przedmieściach Tivat, w okolicy Kava, zaledwie kilka minut jazdy od centrum Tivat.Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się widokiem na morze i miasto. Panoramiczne okna zapewniają dużo światła w pokojach, dzięki słonecznej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
175,263
Mieszkanie 2 pokoi
87.0
352,386
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Продаётся квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60m2 в новостройке, z 2 спальнями, 2 террасами i 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Agencja
Montenegro Intel city
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$261,872
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 69–116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici - idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć blisko morza i cieszyć się pięknym widokiem na morze. Odległość od piaszczystej plaży wynosi tylko 150 metrów.Kompleks posiada 10 pięter z 8 apartamentami na piętrze z widokiem na morze i góry. Lokalizac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
375,677
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
602,478
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$160,204
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 36–239 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Wyposażenie:Nowy kompleks mieszkalny otoczony czarującym pięknem Czarnogóry i lśniącymi wodami Morza Śródziemnego łączy w sobie luksus, komfort i niepowtarzalną okazję inwestycyjną!!! Mieszkanie kupujesz w projekcie jest koncepcją.5-gwiazdkowy kompleks hotelowy, wykonany z jakości i wyłączno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 43.0
162,125 – 192,073
Mieszkanie 2 pokoi
71.0 – 74.0
191,909 – 354,085
Mieszkanie 3 pokoi
239.0
1,51M
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Tivat, Czarnogóra
od
$146,926
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Oferuję do zakupu mieszkania w kompleksie w budowie ? Tivat Apartamenty zlokalizowane są w spokojnej okolicy, w otoczeniu lasu sosnowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, czyste plaże oraz prestiżowa dzielnica Porto Montenegro. Apartamenty są doświetlone światłem …
Agencja
Montenegro Intel city
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$716,352
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 288 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LASTVA PARK jest idealnym wyborem jako siedziba główna, dom letniskowy lub wynajem inwestycji. Położony w uroczym Donja Lastva, najbardziej prestiżowym obszarze Tivat w Czarnogórze.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od nabrzeża z pięknym widokiem na morze i unikalną mariną Porto Czar…
Deweloper
Lastva Park Residential Complex
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 83–225 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Data dostawy: 01.05.2027Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.5-gwiazdkowy hotel położony w epicentrum turystyki Czarnogóra - Budva. Jest to hotel, który ma dwa wejścia na terytorium: jeden jest dogodnie położony na promenadzie, a drugi jest z bulwaru.…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
83.0 – 87.0
914,185 – 1,13M
Mieszkanie 2 pokoi
154.0
2,53M
Mieszkanie 3 pokoi
225.0
3,66M
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Zespół mieszkaniowy KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Czarnogóra
od
$100,475
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 46–168 m²
3 obiekty nieruchomości 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 168.0
171,430 – 628,513
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
346,134
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Zespół mieszkaniowy 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Czarnogóra
od
$76,952
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agencja
DOO MNG Built
Zamknij
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Muo, Czarnogóra
od
$164,714
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 44–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Przedstawiamy nowy kompleks mieszkalny w pobliżu morza w Kotor.Mamy przyjemność przedstawić nowy kompleks mieszkalny w Zatoce Kotor.Region ten słynie z łagodnego klimatu, wiekowych gajów oliwnych i krystalicznie czystych wód zatoki. Kompleks znajduje się zaledwie 50 metrów od morza, oferując…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.5
187,257
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
347,646
Mieszkanie 3 pokoi
75.0
386,028
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Czarnogóra
od
$2,63M
Liczba kondygnacji 2
Mały hotel na sprzedaż w Djenovici. Oprócz hotelu znajduje się działka z możliwością budowy dodatkowych jednostek. Doskonała lokalizacja, plaża jest dzierżawiona przez lokalne władze na następne 2 lata. Biznes rodzinny.
Agencja
Property.solution.mne
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$217,199
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks będzie położony na zboczu Riwiery Budva, w Bečići, w malowniczym, ekologicznie czystym miejscu z unikalnym krajobrazem miejskim. Oddalenie od miejskiego hałasu, a także obfitość roślinności tworzą atmosferę relaksu i spokoju. Górskie powietrze nie tylko w lecie tworzy przyjemne chło…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0
262,050
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$450,110
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–459 m²
9 obiekty nieruchomości 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
476,865
Mieszkanie 2 pokoi
93.0 – 131.0
830,443 – 1,32M
Mieszkanie 3 pokoi
288.0 – 459.0
2,93M – 4,27M
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$141,339
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 48–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
212,766
Mieszkanie 2 pokoi
60.0 – 70.0
265,564 – 275,156
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Czarnogóra
od
$176,767
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 64 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Na sprzedaż w domu w budowie mieszkanie o powierzchni 65 m2 znajduje się na 1 piętrze i posiada własny ogromny taras o powierzchni 20 metrów, który nie jest wliczony w cenę 2 sypialnie 1 łazienka Cena mkw. 2500 m Dom ma być gotowy w 2024 roku Przy zakupie nie płacisz 3% podatku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
64.0
273,325
Agencja
Montenegro Intel city
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Zespół mieszkaniowy Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Czarnogóra
od
$118,651
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agencja
DOO MNG Built
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
od
$3,457
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Rosa by Concord - Nowy kompleks mieszkalny w sercu MomišićiPołożony w spokojnej części Podgorica, w otoczeniu zieleni i urbanistyki, Rosa przez Concord jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy wyrafinowany design, funkcjonalność i najwyższej jakości konstrukcja.Architektura bud…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Czarnogóra
od
$404,889
Liczba kondygnacji 2
Mountain Retreat by Dukley to kompleks klasy premierowej położony w samym sercu popularnego ośrodka narciarskiego Kolasin. To tutaj znajdują się nowe ośrodki narciarskie "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600", połączone kolejką linową. W 'Kolašin 1450' narciarze i snowboardziści mogą korzystać z 7 …
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
od
$89,691
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 22–89 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Wyposażenie: Nowy kompleks jest częścią ekskluzywnej miejscowości położonej w cichej miejscowości Lastva Grbalsk, otoczonej naturalnym pięknem i zielenią, zapewniając doskonałą równowagę między luksusem a naturą. Kompleks składa się z dwóch unikalnych budynków z architektonicznego punktu wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
52.0 – 89.0
158,187 – 268,080
Mieszkanie
22.0 – 32.0
61,411 – 97,434
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$236,130
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 52–216 m²
5 obiekty nieruchomości 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0 – 67.0
237,688 – 270,969
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 216.0
332,582 – 761,265
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Sisici, Czarnogóra
od
$106,146
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny z basenem na wybrzeżu CzarnogóryW jednym z najbardziej malowniczych zakątków Adriatyku powstaje nowy kompleks mieszkalny dla 54 apartamentów. Projekt łączy nowoczesną architekturę, wygodną infrastrukturę i dobrą lokalizację - wszystko to dla komfortowego życia …
Agencja
MD Realty
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Radanovici, Czarnogóra
od
$98,171
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 48–66 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny w Radanovići.Kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i bezpiecznej zielonej okolicy i składa się z 72 apartamentów różnego rodzaju: studia, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty.Lokalizacja łączy bliskość do kluczowych udogodnień (szkoły, sklepy) i regionalnej sieci t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0 – 51.0
164,722 – 170,235
Mieszkanie 2 pokoi
66.0
219,837
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Zespół mieszkaniowy ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$130,960
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Zamknij
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Czarnogóra
od
$199,721
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52–85 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Brand- nowy, nowoczesny budynek mieszkalny w popularnym kurorcie Bečići. Budynek znajduje się na Adriatyku autostrady, zaledwie 10 minut jazdy od centrum Budva. W pobliżu znajduje się supermarket i restauracje z owocami morza. Jest to piąty budynek w nowym rozwoju przez tego samego deweloper…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
211,682
Mieszkanie 3 pokoi
85.0
346,018
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Czarnogóra
od
$104,144
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny Minder Nexus - nowoczesny styl życia w malowniczym KavachePrzedstawiamy Państwu nowy projekt mieszkaniowy klasy premium Minder Nexus, położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Czarnogóry - Kavache. Ten przytulny zakątek przyrody znajduje się zaledwie kilka min…
Agencja
MD Realty
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Kumbor, Czarnogóra
od
$145,920
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 32–197 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji. 🏊‍♂️ Na terenie: • duży basen o powierzchni ok. 200 m² • ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren • nowoczesny plac zabaw dla dzieci…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.7
211,333
Mieszkanie 2 pokoi
197.1
381,725
Kawalerka
31.7
145,037
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$179,516
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 48 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty w budynku New Boutique w Tivat Wyjątkowy kompleks mieszkalny z zaledwie 5 apartamentami zlokalizowanymi w cichej, zielonej okolicy Tivat - Mrčevac, zaledwie kilka kroków od prestiżowego Porto Montenegro, plaż i wszelkiej niezbędnej infrastruktury miejskiej.Główne cechy:- Lokaliza…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
179,394
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Czarnogóra
od
$2,500
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Agencja
Montenegro Intel city
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$863,089
Opcje wykończenia Gotowe
Kup z kryptowalutą - apartamenty w Porto CzarnogóraMarka Dukley znajduje się w samym sercu Tivat w luksusowej przystani, ucieleśniając nowy poziom luksusu i stylu życia.Dystrykt Synchro staje się centrum Tivat z nowym pięciogwiazdkowym hotelem, plażowym klubem z basenem i lagunami oraz miejs…
Agencja
DOO MNG Built
Zamknij
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Polje, Czarnogóra
od
$74,168
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Kвартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - grudzień 2024. Мест оположение: г. Бар, Поле. К покупке доступны квартиры z 1 i 2 спальнями. W przypadku 5 typów квартир. Kвартиры z podglądem na город и горы. Площадь квартир od 40,16 -72,93 m2.…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Czarnogóra
od
$204,870
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 83 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
394,957
Agencja
VALUE.ONE
Zamknij
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$181,370