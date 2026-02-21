  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville

Barrio residencial 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville

Jerusalén, Israel
de
$2,006
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33862
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$532,637
Está viendo
Barrio residencial 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jerusalén, Israel
de
$2,006
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Mostrar todo Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$454,575
BZH En el corazón del centro de la ciudad, en Hanassi Main Street, RE/MAX Hadera presenta un amplio apartamento de 4 habitaciones en el patio a un precio excepcional! - Antiguo apartamento de unos 107 m2, - Gran salón luminoso, - Cocina separada con zona de lavandería, - 3 dormitorios con a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, es ahora u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,31M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir