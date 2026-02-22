Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

  1. Realting.com
$717,915
8
ID: 33444
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en el barrio "Le Park". Vista del parque. Este nuevo barrio tiene todas las ventajas: escuelas, parque, centro comercial... terraza muy grande de 28 m2 . vista al mar. 2 baños. 1 estacionamiento 4 ascensores

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

