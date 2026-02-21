  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Ra'anana, Israel

Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
nuevo apartamento 3 p hermosa vista degagee. en los jardines terraza de 25 m2. Sukka. lado sur y oeste. 2 estacionamientos en una bodega. el apartamento se alquila hasta julio 2026 a 6200 sh/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra'anana, Israel
de
$1,19M
Apartamento con 5 habitaciones con terraza aparcamiento y bodega. terraza de 10 m2. cocina abierta. Edificio renovado con mamá. centro de la ciudad cerca de la sinagoga de Rav Pinto tiene 2 no d arouza pero tranquilo. La calle tiene un sentido único
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
