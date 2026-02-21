  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique

Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique

Tel-Aviv, Israel
de
$768,075
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33848
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Barrio residencial Magnifique 2 pieces comme neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,568
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Está viendo
Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Tel-Aviv, Israel
de
$768,075
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Mostrar todo Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
de
$16,46M
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y la comodidad al más alto nivel. Situado en la zona pacífica y pastoral de Herzliya B, cerca del prestigioso Kfar Shmaryahu, goza de una ubicación privilegiada en una de las zonas más populares de la c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Venta en Ashdod : ¡Escopeta real! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartame…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Mostrar todo Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (Mamad incluido) A pie: Pl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir