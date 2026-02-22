Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Venta – Apartamento de 5 habitaciones en una nueva residencia, calle Hadekel, frente al mar Situado en una residencia reciente y segura con guardia, este amplio apartamento de 5 habitaciones ofrece un ambiente de vida ideal frente al mar. El apartamento es nuevo, luminoso y bien arreglado. Incluye una mamá (habitación segura), aire acondicionado integrado, aparcamiento subterráneo privado, así como comodidades modernas y cómodas. Punto de elección, cerca de la playa, tiendas, escuelas y transporte. Una rara oportunidad para vivir una buena posición en uno de los mejores lugares de Ashdod.