  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Asdod, Israel
$1,13M
10
ID: 33488
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Venta – Apartamento de 5 habitaciones en una nueva residencia, calle Hadekel, frente al mar Situado en una residencia reciente y segura con guardia, este amplio apartamento de 5 habitaciones ofrece un ambiente de vida ideal frente al mar. El apartamento es nuevo, luminoso y bien arreglado. Incluye una mamá (habitación segura), aire acondicionado integrado, aparcamiento subterráneo privado, así como comodidades modernas y cómodas. Punto de elección, cerca de la playa, tiendas, escuelas y transporte. Una rara oportunidad para vivir una buena posición en uno de los mejores lugares de Ashdod.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Calculadora hipotecaria

