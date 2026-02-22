  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Asdod, Israel
$1,10M
ID: 33515
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Venta – Apartamento de 4 dormitorios en la planta baja en Ashdod Situado en una residencia tranquila y bien cuidada, cerca de parques, escuelas, sinagogas y tiendas, este apartamento de 4 habitaciones ha sido completamente renovado con gusto y materiales de calidad. Ofrece una superficie habitable de 138 m2 complementada por un hermoso jardín privado de 102 m2 con pérgola, ideal para momentos de relax con familia. Una propiedad rara y buscada, perfecta para una familia que desee combinar comodidad, espacio y calidad de vida. Para más información o para organizar una visita, póngase en contacto con nosotros.

Localización en el mapa

Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Nahariya, Israel
de
$589,380
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Ascalón, Israel
de
$561,165
en la zona de agamim 50 metros del lago, en un hermoso edificio reciente apartamento 4 habitaciones espaciosas e invertidos con bodega adyacente,
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Agencia
Immobilier.co.il
