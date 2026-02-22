Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Apartamento de 4 dormitorios en la planta baja en Ashdod
Situado en una residencia tranquila y bien cuidada, cerca de parques, escuelas, sinagogas y tiendas, este apartamento de 4 habitaciones ha sido completamente renovado con gusto y materiales de calidad.
Ofrece una superficie habitable de 138 m2 complementada por un hermoso jardín privado de 102 m2 con pérgola, ideal para momentos de relax con familia.
Una propiedad rara y buscada, perfecta para una familia que desee combinar comodidad, espacio y calidad de vida.
Para más información o para organizar una visita, póngase en contacto con nosotros.
Localización en el mapa
Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo