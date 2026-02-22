Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Netanya, Israel
$4,36M
20
ID: 33595
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Esta excepcional propiedad situada en las Torres de la Laguna, en el prestigioso barrio de South Beach de Netanya, ofrece una oportunidad única para experimentar el lujo junto al mar en su pico. El amplio diseño de apartamentos, obtenido por la fusión de dos unidades, se extiende más de 320 m2 e incluye una magnífica terraza de 70 m2 con vistas panorámicas al mar y la ciudad. Situado en la 23a planta de la Torre Norte en esta incomparable zona, ofrece fácil acceso a la playa y paseo marítimo. Principales detalles: - Un luminoso y luminoso salón, rodeado de ventanas con vistas al mar. - 6 dormitorios, incluyendo dos habitaciones aseguradas (mamad), cada una equipada con su propio sistema de aire acondicionado. - 3 baños completos y un aseo adicional para los huéspedes. - Una lujosa cocina Semel con una gran isla central para sentarse. - Sistema de aire acondicionado avanzado de Fujitsu. - Sistema de audio integrado. - Mobiliario personalizado. - Un espacio de almacenamiento de 20m2 adyacente al apartamento. - Cuatro plazas de aparcamiento. Sobre Lagoon Torres: Las Torres de la Laguna, ubicadas en el prestigioso barrio de South Beach de Netanya, son un desarrollo residencial de lujo compuesto por dos torres icónicas, la más alta de la ciudad. Completado en 2017, estas torres destacan un diseño arquitectónico excepcional por Yaski-Mor-Sivan Architects y una construcción de alta calidad por Tidhar y Electra. Los residentes gozan de una ubicación privilegiada y una gama de comodidades de lujo, incluyendo un elegante vestíbulo, una piscina, un centro de fitness, zonas al aire libre, un parque infantil, un club para residentes, servicios de seguridad 24 horas y aparcamiento subterráneo. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información o para organizar una visita.

Netanya, Israel
Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanya, Israel
de
$4,36M
