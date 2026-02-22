  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
;
16
Dejar una solicitud
ID: 33414
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional apartamento de 289 m2 con terraza de 34 m2, situado en uno de los complejos residenciales más buscados de Ramat Aviv HaHadasha. Este establecimiento ofrece una vista al mar abierto desde el sexto piso y una triple exposición, un ambiente de vida luminoso y elegante. El espacio incluye un amplio salón, seis dormitorios, incluyendo cuatro suites de lujo, una cocina totalmente equipada con isla central, un lavadero, dos espacios de almacenamiento y cuatro plazas de aparcamiento. El complejo Prestige seducirá con sus servicios de alta gama: seguridad 24 horas, impresionante hall de entrada, gimnasio completo, salón residencial y ambientes de paisaje refinados – combinando comodidad, estilo y tranquilidad.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
Está viendo
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Mostrar todo Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$1,03M
BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle de Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - Caliente y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cua…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Nahariya, Israel
de
$311,933
Apartamento 3 habitaciones 70m2 en pequeño edificio de 3 plantas situado en zona residencial cerca de tiendas a menos de 10 minutos a pie de la estación y el centro. Apartamento alquilado por 4 años
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Mostrar todo Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$2,25M
¡Nueva venta exclusiva! Un mini-penthouse único y raro para los amantes del estilo Situado en el 49 Yehuda HaMaccabi Street ¡En un nuevo edificio construido por Metropolis! Apartamento 3 habitaciones con 74 m2 salón + 31 m2 balcón. Hermoso y amplio alojamiento. Sexto piso! Un acogedor dormit…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir