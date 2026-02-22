Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Venta en el distrito de Bavli 20 Herzog Street En el décimo piso de un edificio bien mantenido. Vista sin estructura y brillo excepcional. 4 piezas de 117 m2 que se pueden convertir en 5. Una suite parental y muchas instalaciones de almacenamiento. Estancia muy espaciosa, ideal para una familia. Triple ventilación. Agua caliente las 24 horas. Piece asegura arriba y otro miklat en el sótano. Plaza de aparcamiento en el estacionamiento común.