  2. Israel
  3. Jerusalén
  Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jerusalén, Israel
de
$3,76M
;
8
ID: 33583
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Holyland – Distrito en plena renovación urbana, con la construcción de tiendas, sinagogas y parques modernizados! Ático de lujo en un edificio con prestigiosos vestíbulo, gimnasio y 3 ascensores Shabat. 5 habitaciones (fácil posibilidad de pasar a 7), 243 m2 de espacio habitable + 180 m2 de terrazas Soukka – 423 m2 en total, con una vista panorámica abierta y verde de Jerusalén. Immense salón con cocina americana moderna, mármol en todo el apartamento, parquet real en las habitaciones. Amplia suite principal de 25m2+, con vestidor, baño y terraza privada con vista. 4 exposiciones, Mamad, aire acondicionado central... 3 plazas de aparcamiento y 2 bodegas. Un bien raro para los conocedores que saben cómo proyectar y ver lejos!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
