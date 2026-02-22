Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Holyland – Distrito en plena renovación urbana, con la construcción de tiendas, sinagogas y parques modernizados! Ático de lujo en un edificio con prestigiosos vestíbulo, gimnasio y 3 ascensores Shabat. 5 habitaciones (fácil posibilidad de pasar a 7), 243 m2 de espacio habitable + 180 m2 de terrazas Soukka – 423 m2 en total, con una vista panorámica abierta y verde de Jerusalén. Immense salón con cocina americana moderna, mármol en todo el apartamento, parquet real en las habitaciones. Amplia suite principal de 25m2+, con vestidor, baño y terraza privada con vista. 4 exposiciones, Mamad, aire acondicionado central... 3 plazas de aparcamiento y 2 bodegas. Un bien raro para los conocedores que saben cómo proyectar y ver lejos!