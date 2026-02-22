  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$2,07M
10
ID: 33558
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado de vegetación. 3 habitaciones2 baños y aseo. 1er nivel: amplio salón con cocina, Otra habitación con baño y aseo. 71 m2 + balcón de unos 2 m2. 2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m2). Acceso a una magnífica terraza privada de unos 43 m2. Superficie total: aproximadamente 96 m2 de espacio habitable + unos 45 m2 de espacio exterior. Instalación de un ascensor en progreso (proyecto ya iniciado). Renovación de las partes comunes planeadas. Estacionamiento compartido.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Asdod, Israel
de
$2,51M
Villa independiente en venta en Ashdod En una parcela de 315m2 , villa de 265m2 sala de estar izquierda en una sala de estar y cocina en la planta baja , los dormitorios y baños en la planta, así como un sótano amueblado con vistas a un patio. Muy hermosos exteriores completan esta propiedad…
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,14M
Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 habitaciones - 4a planta en 4 Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones. 115 m2 construidos + 65 m2 terraza. Un a…
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
En el famoso Park Tlv. Apartamento de 4 habitaciones en un nuevo edificio, 100 m2 con terraza 3 dormitorios + amplio salón 2 baños 17a planta con 2 baños, SHORT SIGHT 3 ascensores estacionamiento No te pierdas, gran inversión
