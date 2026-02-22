  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Tel-Aviv, Israel
$1,72M
  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv

Situado en la calle 9 Barry, en un nuevo edificio de pie. Hermoso apartamento de 3 habitaciones de 85 m2 con balcón de 12 m2. Segundo piso, atrás. 2 dormitorios y 2 baños. Dos ascensores. Estacionamiento catastral y bodega.

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

