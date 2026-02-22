  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Asdod, Israel
de
$1,19M
;
6
ID: 33506
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

¡La Perla Rara! Apartamento de la ciudad 4 habitaciones nuevas, residencia con piscina Dimri, 140m2 + 20m2 terraza + 10m2 balcón, bodega, parking, aire acondicionado, 21a planta sur. Nunca viví, libre inmediatamente

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

