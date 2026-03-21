  1. Realting.com
  2. Israel
  3. yryyt hwd hsrwn mynhl hkspym
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en yryyt hwd hsrwn mynhl hkspym, Israel

Ra'anana
27
Givat Shmuel
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy soleado. Cierra la escuela Yahvne. Nueve nunca viven. Precio interesante, inferior a caminar por una hermosa superficie. Sala de estar muy grande. 2 baños. Vista baja del parque
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
Edificio muy reciente de 6 plantas. Dúplex con 5 habitaciones de 158 m2 net ( 178 m2 gross ) y 3 baños. Terraza de 23 m2. Vista del desvío. Buena cocina oculta. 4 dormitorios incluidos mamad. un verdadero pepetite en el centro de la ciudad. en el nivel 1: sala de estar / comedor / cocina / p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,06M
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,42M
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de ap…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Mostrar todo Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra'anana, Israel
de
$1,13M
En una de las calles más buscadas de Raanana. Bonito apartamento de 5 habitaciones situado en la 2a planta West Cote :. terraza 12 m2 y un segundo de 6 m2 del dormitorio. No mamad. miklat en la planta baja muy bien mantenido. El edificio ha vuelto de la calle. pequeño jardín en cada lado don…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Ra'anana, Israel
de
$4,734
Un jardín dúplex pensó como una casa en la ciudad. 150 m2 de espacio habitable se extendió en dos niveles, con una verdadera separación entre espacios vivos y espacios nocturnos. La sala de estar se abre directamente a un jardín privado de 100 m2, lo que le permite disfrutar plenamente del …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,12M
Muy bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente lugar. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Invertir
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Ra'anana, Israel
de
$968,715
Raanana está mirando. Edificio después de Tama. 4 piezas Completamente renovado. Habitaciones grandes. Cerca de todas las tiendas y Ariel School
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,63M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas DUPLEX 6 habitaciones 161m2 + 2 terrazas de 56 y 40m2, pisos 6 y 7 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso val…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, ¡Un nuevo proyecto de alta gama en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 4 habitaciones planta 1, 92m2 + 12m2 terraza con 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega : Proyecto de permiso va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra'anana, Israel
de
$1,19M
Apartamento con 5 habitaciones con terraza aparcamiento y bodega. terraza de 10 m2. cocina abierta. Edificio renovado con mamá. centro de la ciudad cerca de la sinagoga de Rav Pinto tiene 2 no d arouza pero tranquilo. La calle tiene un sentido único
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
En el centro de Raanana. Apartamento dúplex en el tercer piso. Immense sala de estar. Atico apartamento mucho encanto. Vista del parque. La calle pide mucho. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$1,14M
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
En una calle tranquila y residencial situada al oeste de Raanana. Casa de esquina de 8 habitaciones. Grandes piezas. Cuatro suites en el piso. Immense bajo tierra trajo. total: 6 baños. 7 baños. muchos espacios vivos. Una bonita piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,77M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 6 habitaciones 156m2 + 12m2 terraza planta 5 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso validado Gara…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Ra'anana, Israel
de
$2,47M
Bonito ático de pie. Mantenlo ocupado. Muy invertido. Seis piezas incluyendo a mamá. 2 muy bonita terraza una de 120 m2 del salón y la otra de 33 m2 de la cocina. 2 plazas de aparcamiento una gran bodega. para ver absolutamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$852,798
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
nuevo apartamento 3 p hermosa vista degagee. en los jardines terraza de 25 m2. Sukka. lado sur y oeste. 2 estacionamientos en una bodega. el apartamento se alquila hasta julio 2026 a 6200 sh/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$806,949
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Aparta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra'anana, Israel
de
$987,525
Apartamento de 4 habitaciones con mamá. 2 baños. terraza de 12 m2 . 4a planta. cocina moderna. Cerca de todas las tiendas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir