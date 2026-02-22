  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
$940,500
ID: 33563
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

8 Mapu Street Venta exclusiva Hermoso apartamento de 2 dormitorios completamente renovado! En un edificio clasificado, apartamento de 47 m2 en la planta baja, a 2 minutos del mar. Ideal para inversión o residencia principal.

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
