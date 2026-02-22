  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 33559
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo en venta exclusivamente En el corazón de la ciudad, calle tranquila y encantadora cerca de los teatros 12 calle Yosef Eliyahu Apartamento de 111 m2, 1a planta con ascensor Para ser completamente renovado Exposición triple (Este, Oeste y Sur) Rodeado de vegetación

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalén, Israel
de
$1,17M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalón, Israel
de
$658,350
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$511,005
Está viendo
Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Asdod, Israel
de
$592,515
nuevo apartamento 4 habitaciones 100 m2 14m2 terraza nuevo edificio central and developing location
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Israel
de
$583,110
Hermoso apartamento de 4 habitaciones, nuevo, luminoso y espacioso. Zona 110 m2, incluye terraza 14m2, bodega, aparcamiento y ascensor. Ofrece hermosas vistas al mar, se encuentra en la segunda planta de un edificio de 8 plantas, en el nuevo entorno residencial de Akhziv
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Apartamento totalmente renovado de 4 habitaciones 84m2 – Ramot Alef, Jerusalén Segundo piso, sin ascensor. 4 habitaciones de 84m2 en el segundo piso Salón, comedor 3 dormitorios, 1 baño, 2 aseos Aire acondicionado, gas calentador de agua, pólvora de polvo Puerta blindada, parrillas, persian…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir