Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Dizengoff Calle en el corazón de Netanya, ubicación premium cerca de Kikar HaAtsmaout. La zona es buscada por sus tiendas, cafés, atracción urbana y acceso rápido a la playa. Apartamento de 3 habitaciones, unos 88 m2, en la primera planta de 5. Totalmente renovado, con cómodos volúmenes y luminoso salón. Adecuado para una residencia principal o inversión de alquiler estratégica. A 1 minuto de Kikar HaAtsmaout y caminando desde las playas. Edificio afectado por un proyecto Pinoui-Binoui (etapa avanzada), que ofrece potencial de recuperación. (destrucción/reconstrucción del edificio con entrega de una nueva unidad con servicios modernos) Precio: 2 050 000.