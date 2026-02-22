Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

  1. Realting.com
A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Netanya, Israel
$642,675
ID: 33716
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Dizengoff Calle en el corazón de Netanya, ubicación premium cerca de Kikar HaAtsmaout. La zona es buscada por sus tiendas, cafés, atracción urbana y acceso rápido a la playa. Apartamento de 3 habitaciones, unos 88 m2, en la primera planta de 5. Totalmente renovado, con cómodos volúmenes y luminoso salón. Adecuado para una residencia principal o inversión de alquiler estratégica. A 1 minuto de Kikar HaAtsmaout y caminando desde las playas. Edificio afectado por un proyecto Pinoui-Binoui (etapa avanzada), que ofrece potencial de recuperación. (destrucción/reconstrucción del edificio con entrega de una nueva unidad con servicios modernos) Precio: 2 050 000.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
