  2. Israel
  3. Ascalón
  Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac

Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac

Ascalón, Israel
de
$579,975
;
10
ID: 33649
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE IMMEDIATE

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$579,975
Otros complejos
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Mostrar todo Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Ascalón, Israel
de
$526,680
Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso en la zona de agamim avrc terraza soucca
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Situado en la calle Mendeli, una de las direcciones más populares de Tel Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo. Es un l…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Descubre el lujo de vivir en Tel Aviv con este nuevo ático ocupando un piso completo, idealmente ubicado en los prestigiosos callejones que rodean Kikar Hamedina, justo en el centro de Tel Aviv. Esta exclusiva propiedad ofrece privacidad, sofisticación y diseño excepcional en una ubicación u…
Agencia
Immobilier.co.il
