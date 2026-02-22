  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Jerusalén, Israel
$768,075
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

¡Invitación! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨3 habitaciones 51m2, bien arreglado, muy buen estado, lavandería Terraza Soccah vista sin obstáculos DRC Aparcamiento y Mahsan

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
Realting.com
Ir