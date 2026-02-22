  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$3,762
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33423
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En un ambiente tranquilo y verde de Ramat Sharet, descubra un dúplex excepcional donde se encuentran el espacio, la luz y la serenidad. Esta propiedad de 146 m2 ofrece una gran sala de estar con comedor que se abre a dos enormes terrazas de 70 m2 y 30 m2, con vistas al valle y bañando el espacio de la luz. La suite parental, un verdadero capullo, se beneficia de acceso directo a un jardín privado de 30 m2, perfecto para recargar. El apartamento consta de 4 dormitorios incluyendo uno asegurado ( Situado en la tercera planta con ascensor, en un edificio bien mantenido, también ofrece aparcamiento, aire acondicionado en la sala de estar y calefacción individual de gas. Un lugar ideal para familias que buscan comodidad y calidad de vida, cerca de escuelas, yeshivot y tiendas del barrio.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$830,775
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra'anana, Israel
de
$2,16M
Está viendo
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con terraza de 15 m2, bonita cocina, aparcamiento y trastero. Un producto raro en esta ubicación, ideal para una inversión. Un bien invertido para ver rápidamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,724
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Ascalón, Israel
de
$768,075
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir