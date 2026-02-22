Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

En un ambiente tranquilo y verde de Ramat Sharet, descubra un dúplex excepcional donde se encuentran el espacio, la luz y la serenidad. Esta propiedad de 146 m2 ofrece una gran sala de estar con comedor que se abre a dos enormes terrazas de 70 m2 y 30 m2, con vistas al valle y bañando el espacio de la luz. La suite parental, un verdadero capullo, se beneficia de acceso directo a un jardín privado de 30 m2, perfecto para recargar. El apartamento consta de 4 dormitorios incluyendo uno asegurado ( Situado en la tercera planta con ascensor, en un edificio bien mantenido, también ofrece aparcamiento, aire acondicionado en la sala de estar y calefacción individual de gas. Un lugar ideal para familias que buscan comodidad y calidad de vida, cerca de escuelas, yeshivot y tiendas del barrio.