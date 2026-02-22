  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

Ra'anana, Israel
$4,04M
3
ID: 33445
20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

En una calle tranquila y residencial situada al oeste de Raanana. Casa de esquina de 8 habitaciones. Grandes piezas. Cuatro suites en el piso. Immense bajo tierra trajo. total: 6 baños. 7 baños. muchos espacios vivos. Una bonita piscina.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
