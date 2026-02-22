Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en la categoría "COLLECTION" un apartamento único, a pie junto al mar!
Características:
- Un dúplex de 70 m2 de 3 habitaciones de alta gama con hermosos materiales,
- Un luminoso salón con salida a una gran terraza-veranda de 35 m2,
- Una excelente cocina moderna y de diseño con mucho almacenamiento, abierta al salón,
- Una suite parental con muchos almacenamientos incorporados,
- Una habitación extra segura,
- Un techo de unos 90 m2 con gran piscina integrada!
- Preequipamiento para la instalación de una cocina al aire libre,
- Aire acondicionado, domótica, iluminación arquitectónica, altavoces incorporados...
- 2 plazas de aparcamiento, 2 bodegas!
- ¡3 baños y 3 aseos!
- Además: cámaras de seguridad, ascensor privado que llega directamente al suelo del dúplex!
Un lujoso y raro apartamento en un edificio de 9 plantas, vestíbulo excelente, ascensor Shabat, recepción y gimnasio reservado para los residentes.
Una ubicación excepcional, a pie junto a la costa, el prestigioso Jacob's Hotel, Mall Ha'Hof pueblo comercial, sinagogas, estación de tren y carreteras.
Un dúplex con una impresionante vista panorámica del mar!
¡Un sueño!
Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Hadera, Israel
