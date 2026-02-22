  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$2,66M
9
ID: 33397
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Situado en la encantadora Rue Ruppin, esta propiedad ofrece un ambiente tranquilo y verde en el corazón de Tel Aviv. Está a pocos pasos de Gordon Beach y de los principales lugares de ocio y entretenimiento de la ciudad. Este amplio apartamento, situado en la 3a planta de un edificio íntimo de 4 plantas, se extiende sobre unos 110 metros cuadrados. Tiene tres exposiciones completas a la luz natural, un diseño limpio y moderno y mucha luz del día. El apartamento incluye una gran sala de estar, una cocina abierta equipada con electrodomésticos modernos, y tres dormitorios, incluyendo una suite parental.

Tel-Aviv, Israel
