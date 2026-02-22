  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$2,01M
;
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
1
ID: 33522
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Apartamento con techos altos y suelos originales en una casa árabe real. En el primer y último piso, 20 pasos, impresionando. Balcón succah, vista degagee

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Pregunte lo que quiera
