  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tiberíades
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Tiberíades, Israel

Tel-Aviv
128
Jerusalén
68
Netanya
21
Haifa
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Mostrar todo Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberíades, Israel
de
$3,51M
Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad única de dos años y medio es una perla rara, situada a sólo 15 metros del acantilado. Superficie: Terreno de 400 m2 + 360 m2 de césped (espacio verde protegido) que se extiende al borde del precipicio. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir