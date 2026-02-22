  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
;
7
ID: 33624
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Apartamento 3 habitaciones – 63 m2 Acogedor balcón para disfrutar del ambiente tel-aviienne Situado en la primera planta (construcción sin ascensor) Presencia de un refugio seguro (miklat) en el edificio Completamente renovado por el arquitecto interior: acabados de alta gama y optimización del espacio Una propiedad rara y exclusiva, perfecta para una residencia principal o una prestigiosa inversión, gracias a su ubicación excepcional. Precio: 4 750 000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$9,405
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Barrio residencial Vue mer magnifique
Netanya, Israel
de
$627,000
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,85M
En venta : Magnífico apartamento dúplex de 5 dormitorios en Ashdod Marina Top Standing - 2 minutos de la playa Ofrecemos este magnífico apartamento dúplex de 5 habitaciones, situado en una de las zonas más populares de Ashdod, cerca de la playa y Marina. Idealmente ubicado, este apartamento…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Hermoso dúplex de 3 piezas con terraza – Bograshov / Ben Yehuda • Dúplex 3 habitaciones • 2 dormitorios • 2 cuartos de ducha • 5a planta con ascensor • 70 m2 + 20 m2 de terraza • Vista mar Ben Yehuda / Bograshov Precio: 4.850.000 Cargos de propiedad : 300 / mes
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$545,490
Agencia
Immobilier.co.il
